最特別澳門政協委員答中評 曾見證澳門回歸

澳門全國政協委員歐安利（中評社 張爽攝） 中評社北京3月4日電（中評社報道組）“在我看來，在台灣實施‘一國兩制’只是一個時間問題，澳門和香港都是實施一國兩制的好先例，這是解決歷史問題的好方式。”澳門全國政協委員歐安利4日在駐地對中評社說。



在澳門的全國政協委員中，歐安利的身影有些特別。從外表上看，他有著歐洲人的長相，但是一開口卻能說流利的粵語。歐安利生於澳門，是土生葡人的代表性人物。他的祖父是一名葡萄牙軍人，1915年來到澳門，祖母是廣州人。



歐安利從1982年開始從事法律工作，回歸前，他連任5屆澳門地區立法會議員，並曾任澳門基本法咨詢委員會副主任、澳門特別行政區籌備委員會委員、澳門特別行政區第一屆政府推選委員會委員等職，經歷和見證了澳門回歸的整個過程。



歐安利對中評社說，台灣是中國的一部分，由於歷史的原因，台灣和大陸有不同的社會制度，但在經濟上，台灣和中國已經融合地越來越多了，在文化上也是如此。“一國兩制”是解決歷史遺留問題的最好方式。



作為澳門回歸20年的見證者，歐安利對中評社說，在20年實施“一國兩制”的過程中，澳門作為一個特別行政區，基本法得到了貫徹落實，人權得到了充分的尊重，司法是完全獨立的。“我們有自己的立法會，可以制定法律。政府的表現也是優秀的，是在市民的控制之中的。”



“香港和澳門是很好的例子，台灣可以看到現實中的‘一國兩制’到底是什麼樣子的。而且事實也證明，‘一國兩制’是可行的（feasible）。”歐安利說。



回歸前的澳門很低迷，經濟不景氣。葡澳政府統治時期，很多葡萄牙人在澳門管治，回歸後，葡萄牙公務員大部分都走了，只留下本地的公務員。中評社問及如何評價這二十年來澳門的發展，歐安利說，澳門在經濟上有了一個巨大的發展。自從1999年以來，澳門已經擁有了非常強韌的經濟，為每一位澳門市民的生活帶來了繁榮。為了成為一個非常現代化的城市，同時也為了為中國內地的經濟發展做出貢獻，澳門擁有巨大的潛力去繼續發展。



歐安利說，澳門人都在澳門或者澳門以外的地方接受了良好的教育。當這些人返回澳門的時候，他們不僅僅進入政府，也在私人企業中為澳門的發展做出了巨大貢獻。



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡 後援實習記者：錢盈盈）