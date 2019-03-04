連勝文籲世代交替　資深區域立委轉任不分區

中評社台北3月4日電／國民黨中央委員連勝文今天再次呼籲國民黨中央主動懇請黨籍資深區域“立委”，出任不分區“立委”，續留在“國會”，擔任未來“國會”領袖，並讓黨內新世代有機會可以競選區域“立委”，給選民煥然一新感覺。



國民黨2020“立委”提名競爭激烈，不只老將回鍋再戰，還有年輕新銳主打“世代交替”搶攻。國民黨主席吳敦義日前接受媒體專訪時喊出，2020除了贏回政權，更要拿下60席“立委”席次，力拚完全執政。



中央社報道，連勝文晚間在臉書發文表示，再次呼籲國民黨中央主動懇請國民黨資深區域“立委”，出任不分區“立委”，繼續留在“國會”，擔任未來“國會”領袖，或進入“內閣”，如此對明年“總統”及“立委”選舉，不僅有號召力，同時讓黨內新世代有機會可以競選區域“立委”，也給予選民煥然一新的感覺。



連勝文指出，國民黨資深區域“立委”，不僅個個學經歷優越，人品操守俱佳，最重要的是實務經驗豐富，不要說是早已具備擔任“立法院長”、副院長的威望，若是擔任部會首長，也可駕輕就熟，承接地氣，順利推動各項施政，絕對是國家重要的人才資產。



連勝文表示，不分區“立委”的名單，如果人選對，學經歷俱佳，對社會大眾有說服力，又能呈現未來執政的縱深，對於“總統”大選而言，絕對有加分效果，但如果是欠缺社會號召力，也無力為全黨運籌帷幄，甚且鑽營奉承之輩，出任不分區“立委”，那恐怕連國民黨員自己都投不下去這張政黨票。



他說，明年“立法院”國民黨是否能夠順利過半，在政治的意涵上，與“總統”大選是否勝選，同樣重要。區域“立委”人選是否能夠給予民眾煥然一新的感覺，不分區“立委”名單是否可以對社會大眾有號召力，關鍵就在黨中央一念之間。

