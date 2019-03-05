洪嘉鴻：藍保留徵召陽謀　綠暗拱韓流陰謀

國民黨前台中市議員洪嘉鴻。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月5日電（記者 林谷隆）國民黨前台中市議員洪嘉鴻接受中評社訪問表示，國民黨公布2020初選採“三七制”，又說要保留徵召的可能性，這是因為2020大選，除了藍綠以外，也不能忽視白色力量，以防台北市長柯文哲宣布參選，國民黨必須要保留一些迴旋空間。現在連綠媒都營造國民黨徵召高雄市長韓國瑜參選最適合，這是民進黨的策略，暗渡陳倉爭取將高雄再奪回去。



洪嘉鴻，國民黨籍，1959年出生，曾任屏東縣、台中市、高雄市地方法院法官、兩屆台中市議員、國民黨台中市議會黨團執行長。現為台中律師公會常務監事，主持泓嘉法律事務所。有意投入2020“立委”選舉，爭取國民黨提名，積極走訪基層。



洪嘉鴻表示，國民黨初選辦法出來後，大家就照初選辦法走，執行到底的可能性最高，但政治就是虛虛實實，例如無黨籍台北市長會不會參選，目前也是實實虛虛。柯正在等民進黨的候選人是誰？國民黨的候選人是誰？最終決定他要不要參選，如果柯文哲最終決定要出來，國民黨也不能沒有任何的反制措施。



洪嘉鴻強調，因為有柯參選的變因，國民黨也不需要對外承諾初選的制度鐵定不會改，所以站在選情瞬息萬變的當下，我們心裡面都是想要按初選辦法走下去，但如果有萬一的情況，國民黨也要不排除其他可能性，縱然機率是萬分之一，陣前換將的狀況也不是很好，但是對外說明保留徵召的彈性，這是可以理解。



洪嘉鴻告訴中評社，現在媒體營造國民黨派高雄市長韓國瑜參選2020很理想，國民黨內也有同志在追逐這股韓流，但他認為這是綠營、綠媒在炒作，國民黨為什麼要傻傻跟著走。



洪嘉鴻解讀，也許綠營已經看到2020大選他們已經輸了，所以希望國民黨徵召韓國瑜參選，至少高雄市長可以補選，讓綠營奪回高雄。我們不需要跟著起哄，因為國民黨好不容易把高雄打下來，也許經過四年、八年的耕耘，南部以後真的就會有很多新興的傾向。



洪嘉鴻提到，所以當國民黨中央說“萬分之一的可能”保留徵召選項，王金平當然會有種“莊孝維”（台語：騙人）的觀感，因為他們為了初選都努力這麼久，最後還可能被換掉，但是黨中央這樣說不見得說是壞事，我們能預留比較大的彈性，但是希望初選機制走。



至於高雄市長韓國瑜4日召開兩岸工作小組，找了四位大陸台商會長擔任委員，更宣布三月底訪問港澳、深圳、廈門八天，務實跟大陸採取交流，這些舉措也與黨中央不太一致。