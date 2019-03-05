中評關注：吳敦義布局不參選做吳伯雄第二？

吳敦義似乎在布局不參選2020的路。（中評社資料照） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）中國國民黨上周三中常會拍板，2020初選採黨員投票與民調三七比，但黨主席吳敦義強調，以勝選為目標，所以保留了“萬分之一”的徵召機會，被認為是預留徵召“人氣王”高雄市長韓國瑜的伏筆。吳此舉引起黨內極大的反彈聲音，但似乎可以看出吳是在布局自己不參選2020的路，吳敦義可能成為吳伯雄第二，成為一個全力抬轎的黨主席機會愈來愈大。



吳敦義近日在平面媒體專訪時表示，若自己不是2020大選候選人，就不會一人做主提名不分區“立委”，會與候選人“相互尊重”；吳也進一步說，雖然黨章沒有“總統”提名人接黨主席的換軌機制，但主席可邀候選人任第一副主席，而他可在輔選期間請假，候選人即可代理主席。



熟悉吳敦義的人指出，吳在政壇打滾了近三十年，如果吳決心要參與一件事，是不會讓爭議上身，但從今年一月底開始，吳從原本對於黨內初選不評論的態度，轉變成頻頻親上火線拋出議題，包括全黨員投票、黨員投票民調五五比等等，每個議題都引發眾多爭議。



而這些爭議其實都源於外界認為吳敦義對於2020大位有所圖的狀態，也就是球員兼裁判的疑慮，但如果吳最後決定只當裁判，以裁判角度來看，吳的所作所為似乎都屬合理。



因此，吳敦義在中常會拍板定案初選規則採黨員投票與民調三七比後，又補充說仍保留徵召的選項，吳的目的是在為國民黨找出最強的候選人。



也因為吳敦義的民調至今都處於低迷狀態，依吳的個性，不是會拚個魚死網破的人，目前來看如果吳要硬選，對國民黨的傷害只是更大，因此吳似乎已開始布局他不參選的路，而如果吳真能全力抬轎，如前主席吳伯雄當年全力拉抬馬英九一樣，吳在黨內留下一個歷史地位，可能是目前的最好選擇了。