馬化騰：互聯網的下半場屬於產業互聯網

中評社北京3月4日電／互聯網、大數據、人工智能正加速與實體經濟深度融合。作為融合的產物和載體，產業互聯網將帶來哪些變革，又將為實體經濟發展提供怎樣的機遇？



新華社報道，記者日前就相關話題專訪了全國人大代表、騰訊董事會主席兼首席執行官馬化騰。



產業互聯網是未來全新的大領域



今年全國兩會，馬化騰代表帶來一份關於“加快發展產業互聯網促進實體經濟高質量發展”的建議。



他認為，過去這些年互聯網技術的發展，特別是移動互聯網的興起，給人們的出行、購物、社交等帶來了極大便利，也使不少企業成長壯大，為中國經濟增添了發展活力。



騰訊是個縮影。從騰訊成立至今，中國網民數量從幾百萬人增長至超8億人，騰訊公司也從幾百K文件大小的OICQ產品起步，成長為市值幾萬億元的大型企業。



“今天我們面臨一個新問題，即從消費互聯網到產業互聯網的轉變。”馬化騰說，互聯網正在從提供資訊、搜索、電商、購物、社交等服務，逐漸轉變到與各行各業深度融合。



馬化騰認為，產業互聯網是未來全新的大領域，有很多想象空間。互聯網將全面滲透到產業價值鏈，並對其生產、交易、融資、流通等環節進行改造升級，可以形成極其豐富的全新場景，極大提高資源配置效率。



“產業互聯網將為實體經濟高質量發展提供歷史機遇和技術條件，對實體經濟產生全方位、深層次、革命性的影響。”馬化騰說，在此過程中，互聯網公司要作為實體產業的“數字化助手”，幫助實體產業在各自的賽道上成長為世界冠軍。

