河北“獵狐”：騙取鉅款潛逃越南終落網

中評社北京3月4日電／新華社報道，記者從河北省公安機關了解到，3月3日，涉嫌職務侵佔犯罪、潛逃境外的重大經濟犯罪嫌疑人李某被成功押解回國。這是河北警方“獵狐2019”專項行動開展以來抓獲的第一個潛逃境外的犯罪嫌疑人。



河北省廊坊市公安局廣陽分局2018年1月31日立案偵查發現，2013年至2015年期間，犯罪嫌疑人李某在廊坊某地產公司任銷售期間，利用職務便利，通過盜取公司財務收據、偽造合同等方式，私自收取客戶周某、王某等14人購房款和車位款共計1165萬元，用於個人揮霍。



在案件偵查過程中，公安機關又發現，2017年至2018年期間，李某以其經營的某房地產經紀有限公司名義，虛構其有某小區底商銷售代理權的事實，騙取郭某等10人商鋪定金共計423萬餘元；2017年12月，李某虛構某商鋪項目，騙取賈某購房款266萬餘元。之後，李某下落不明。



這一案件涉及金額巨大、受害人員眾多。廊坊市公安局高度重視，成立專人專班，加大偵查力度，在公安部、河北省公安廳“獵狐行動”辦公室指導下開展境外追逃工作，最終發現李某在越南某地藏匿的線索。



今年2月28日，在公安部“獵狐行動”辦公室和我駐越南使館警務聯絡官的大力協調下，越南警方成功將李某抓獲。3月3日，“獵狐行動”工作組將李某押解回國，廊坊市公安局廣陽分局依法對李某採取刑事拘留強制措施。案件正在進一步偵辦中。