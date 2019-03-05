中評關注：大陸重視台商投資提前承諾釋疑慮

人大發言人張業遂4日在新聞發佈會上對港澳台一起承諾，會進一步為港澳台投資提供更加開放、便利的經商和發展空間。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月5日電（記者 倪鴻祥）十三屆全國人大二次會今天上午至15日在北京人民大會堂開會，會議過程中將審議通過《中華人民共和國外商投資法》草案（簡稱《外商投資法》），大陸當局肯定清楚台商疑慮，因此人大發言人張業遂4日在新聞發佈會上對港澳台一起承諾，該法不會改變對港澳台投資的法律制度安排，會進一步為港澳台投資提供更加開放、便利的經商和發展空間。



台灣的陸委會去年不斷向發出警訊，還指大陸著手研修《外商投資法》可能擴及在大陸投資經商的台商，呼籲要審慎評估赴陸投資與環保法規的影響，另方面準備修法限制領用居住證者在台的公民權，擺明阻止台商、台灣青年去大陸做生意、謀發展及就學。



大陸近年來確實加強整頓污染情形，並致力改善勞工權益，對從在大陸投資生產的台商而言，確實有大幅增加成本的壓力，大陸雖有逐步改善方案，讓台商能配合逐步產業升級，可是《外商投資法》就事關大陸新一輪對外開放的法律規範。



雖然《外商投資法》草案條文並未納入香港、澳門和台灣在中國的投資相關字眼，但或許是受中美貿易戰的影響，或許是受深化改革開放新政所致，台商自然會憂心是否不再享有外資優惠，一旦台商優惠受影響，就有可能撤出在大陸的生產線，大陸當局必然清楚台商的疑慮，也清楚港澳地區同屬單獨關稅區，港澳台的投資有其特殊性，既不同於外資，也不完全等同於內資，因此由人大發言人張業遂在新聞發佈會上提前做出保證，會為港澳台投資提供更加開放、便利的營商和發展環境。



張業遂表示，港澳台都是中國的一部分，同時也是單獨關稅區，來自港澳台的投資既不同於外資，也不完全等同於內資，具有一定的特殊性。而對港澳台投資一直都是參照外商投資在進行管理，制定《外商投資法》不會改變國家對港澳台投資的法律適用安排，相關制度還將根據實踐需要不斷修改完善，進一步為港澳台投資提供更加開放、便利的營商和發展環境。

