快評：韓國瑜即將登陸　不僅拚訂單

中評社快評／韓國瑜4日召開高雄市兩岸工作小組會議，並宣布將於3月22日至28日出訪香港、澳門、深圳、廈門。韓國瑜早前剛訪問馬來西亞、新加坡，“韓流”威力不減，月底登陸，可能又是一股旋風。



針對韓國瑜此行，國台辦發言人安峰山昨天特別表達歡迎之意。安峰山說，我們歡迎並支持在堅持“九二共識”基礎上開展兩岸城市交流合作，共同增進兩岸同胞利益福祉。



從行程安排看，韓國瑜這次不去北京，自然會少談政治。韓國瑜政治理念已很清晰，登陸一點都沒有障礙，有些話也不必一再重復。相信大陸方面會精心準備，讓他不虛此行。



韓國瑜早前“星馬行”拿到2億的訂單，可說碩果累累，而月底登陸將不僅僅是拚“訂單”，而是要談高雄和大陸南方城市的“全方位合作”，落實他的政見，即南台灣＋東南亞＋大陸南部城市的“南南合作”。



韓國瑜主動出擊，要透過溝通來逐漸縮小兩岸的歧異。不過他清楚“中央”和地方權責分際。韓國瑜昨天說，他當高雄市長，地方政府關注最重要就是在民生經濟，有關涉及“中央”部會權責事務，高雄市不會去碰。



勇敢為高雄拚經濟，讓兩岸關係和緩，會得到台灣民眾的支持。韓國瑜佔“天時、地利、人和”，西進登陸時機到了，雖以拚經濟為主，但有政治效應，兩岸關係及台北政局都將受到牽動。