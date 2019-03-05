中評鏡頭：人大今開幕　“兩會藍”如約出現

早上大會堂上空初現兩會藍（中評社 張爽攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）全國人大十三屆二次會議今天上午在人民大會堂開幕，國務院總理李克強將作《政府工作報告》。早上七點，前來採訪的國內外媒體已經在大會堂外排起了長隊，陸續安檢入場。北京的空氣狀況今天明顯有所好轉，7點30分左右，大會堂上方出現藍天。



按照以往慣例，總理在工作報告中將會提出2019年度的經濟發展目標，也會有涉台涉港內容。



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡 後援：海涵 實習記者：王若舟）

