CNML格式】 【 】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 】 
中評鏡頭：人大今開幕　“兩會藍”如約出現
http://www.CRNTT.com   2019-03-05 08:19:23


早上大會堂上空初現兩會藍（中評社　張爽攝）
　　中評社北京3月5日電（中評社報道組）全國人大十三屆二次會議今天上午在人民大會堂開幕，國務院總理李克強將作《政府工作報告》。早上七點，前來採訪的國內外媒體已經在大會堂外排起了長隊，陸續安檢入場。北京的空氣狀況今天明顯有所好轉，7點30分左右，大會堂上方出現藍天。

　　按照以往慣例，總理在工作報告中將會提出2019年度的經濟發展目標，也會有涉台涉港內容。

　　（中評社報道組：張爽　林艶　徐夢溪　張心怡　後援：海涵　實習記者：王若舟）
 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 CNML格式】 【 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：