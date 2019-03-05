矛盾糾紛怎調解？代表馬善祥支四招

代表通道現場（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）重慶市江北區觀音橋街道“老馬工作室”負責人馬善祥代表今日上午在兩會首場“代表通道”上分享了他調節矛盾糾紛的獨門秘籍。他表示，每個矛盾都有不同的調解方法，但是所有的矛盾都有共同遵循的調解規律。



以下為問答實錄：



光明日報全媒體記者：我把問題提問給馬善祥代表。我們了解到您在基層調解一線工作了30餘年，成功調解的矛盾糾紛有2000多起，特別是“老馬工作法”成為全國調解員的學習範本。想問您，面對形形色色的矛盾糾紛，您有什麼調解秘訣？調解工作對您的履職有什麼幫助？



各位記者，調解矛盾是我們基層群眾工作和社會治理的一項重要的任務，每個矛盾都有不同的調解方法，但是所有的矛盾都有共同遵循的調解規律。我今天就結合共性來講幾點。第一，控制情緒。你遇到矛盾就會遇到群情激憤、情緒化或者不講道理的事情，所以我去解決矛盾首先把控制情緒放在第一位，先幫助當事人恢復理性，再去講道理，而且控制情緒也是為了防止矛盾激化。我和基層幹部這30年來成功調解了2000多件矛盾，沒有一起矛盾激化，一個重要原因就是擅長控制情緒。也希望各位記者多宣傳，今後遇到矛盾或者處理矛盾都要用理性的方法，這樣會達到更好的效果。



第二，兩手都硬。解決矛盾，一手靠滿腔熱情，一手靠科學方法。比如有的時候我們去解決矛盾，確實雙方都不太滿意，但有時候雙方都對我說，我們看在老馬的面子上就簽了，這說明什麼，說明我們很多時候解決問題不是說服了群眾，而是感動了群眾，群眾被我們感動了，就會因我們而改變，所以說感情就是力量，但方法更是力量。我們解決很多複雜的矛盾，尤其是群體矛盾，是多種方法綜合運用的結果，所以有感情、有方法，調解就更胸有成竹。



第三，理論指導。我們要運用理性思維的力量，去為一個複雜問題的解決找到合理的結果。比如說有一次我處理一個醫患矛盾，那個當事人腸梗阻，到醫院去手術，結果一住就住了一年，期間動了11次手術，結果是肛門改道，腰間掛個便袋，膀胱破裂，下身加個尿袋，渾身有多處傷。像這樣的結果，因果關係比較複雜，難以完整說清楚。所以，我運用馬克思主義哲學關於兩點論和重點論的原理，運用原因和結果經常互換位置的原理，堅持辯證思維，推動問題解決。現在我們重慶廣大幹部在學理論上熱情很高，就是為了攻堅克難。



最後一點，留有餘地。解決矛盾要做到法律與感情的結合，原則與靈活的結合，理性與感性的結合，講法不離情、講情不離法，法情互動。有時候我們在堅持原則的基礎上，要適當靈活性的補充，為解決問題創造條件。有時候也是因為因果關係和條件不太成熟，我們還要通過感性認識，比如感覺、知覺、經驗、常識推動問題解決。空間越大，餘地越寬，矛盾解決得越好。



代表與履職的關係，我就說一句話。因為我做群眾工作有良好的基礎，所以為我履行人大代表的職責創造了很好的條件，但更重要的是我在聯繫群眾、服務群眾、接待群眾的代表履職過程中，為我做好本職工作提供了很大的幫助，所以說本職工作做到哪裡，代表履職就到哪裡。謝謝大家。











（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡 後援：海涵 實習記者：毛成勛



