談雄安　代表陳剛：慢是為了未來的快和好

人大代表陳剛回答記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）3月5日上午八時許，2019年兩會迎來了首場“代表通道”。“代表通道”的首問則直擊“千年大計”——雄安新區。河北省委常委、副省長、雄安新區黨工委書記、管委會主任陳剛代表就雄安新區建設規劃問題回應了記者的提問。



陳剛表示，雄安新區是習近平總書記親自謀劃、親自決策、親自推動的重大國家戰略部署，凝聚了總書記大量心血。“這一點，我個人有切身感受。”



就社會關切的雄安新區的各項規劃到底什麼時候能夠出來、雄安未來的建設藍圖什麼時候能夠展示等問題，陳剛用兩句話進行了。第一句話，雄安新區規劃的頂層設計已經完成。一個城市的規劃的重要性不言而喻，對於雄安新區這樣的一個千年大計，國家大事的規劃更是非常重要。對此，河北省委省政府落實主體責任。“我今天在這兒講一句，我們河北省也挺拼的，我們精心組織、周密安排，累計安排1000多名國內外的專家，200多個國內外的團隊，2500多名專業技術人員，日夜兼程、風雨無阻，推動規劃編制的工作。”



陳剛說，“有一些同志放棄了大年初一的休息時間，我們一些外國的合作團隊放棄了聖誕假的休息。他們說能夠參與新區的規劃，一個聖誕節算什麼。雄安新區的規劃是一個系統工程，我們現在已經完成了雄安新區的規劃綱要，編制完成了雄安新區的總體規劃，起步區的控制性規劃，啟動區的控制性詳細規劃和白洋澱生態治理及保護規劃。其中，總規和白洋澱的規劃已經報經黨中央國務院批准。”



他表示，與此同時，我們還編制了防洪、抗震、能源、綜合交通以及生態保護等等共計26個專項規劃。“所以，規劃編制的時間確實比較長，但是我負責任的跟大家說，這個規劃編制的速度一點都不慢。如果有媒體朋友說我們規劃編制的慢的話，我想說這樣的慢是我們想要的慢，這樣的慢是為未來的好，這樣的慢是為未來的快。”

