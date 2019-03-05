總理報告：堅決反對和遏制“台獨”

大陸總理李克強在人大進行政治工作報告。（中評社 黃文杰攝） 李克強在人大工作報告，提到涉台內容。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月5日電（記者 黃文杰））第十三屆全國人民代表大會第二次會議上午九點在人民大會堂舉行開幕會，大會聽取國務院總理李克強政府工作報告，開會前，報告內容出爐，其中涉台內容含標點符號只有178字，中共總書記、國家主席習近平《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話精神，首次列入政府報告。



李克強的政府工作報告，總共35頁，首先是2018年工作回顧，接著是2019年經濟社會發展總體要求和政策取向，第三部分是政府工作任務，有關港澳台部分放在最後，上面是港澳，底下是涉台部分。



以下是大陸人大會議今年的涉台內容：



我們要堅持對台工作大政方針，全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話精神，堅持一個中國原則和“九二共識”，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，堅決反對和遏制“台獨”分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整，深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作，兩岸同胞同根同系、同命相連，應攜手共創共享全體中國人的美好未來。



而在2018年的政治工作報告中，涉台內容如下：



我們要繼續貫徹對台工作大政方針，堅持一個中國原則，在“九二共識”基礎上推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。堅決維護國家主權和領土完整，絕不容忍任何“台獨”分裂圖謀和行徑。擴大兩岸經濟文化交流合作，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇。兩岸同根，骨肉相親。兩岸同胞順應歷史大勢、共擔民族大義，必將共創中華民族偉大覆興的美好未來！