TCL董事長李東生：民營企業也是奮鬥出來的

全國人大代表李東生（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）在中國經濟由高速度增長向高質量發展的轉變過程當中，民營企業是否失去了發展信心？又當如何直面挑戰？全國工商聯副主席、TCL集團股份有限公司董事長李東生代表在兩會首場“代表通道”上回答了記者提問。



“作為一名民營企業家，我對中國民營企業的發展充滿信心，”李東生說，最近一段時期，有很多媒體關注民營投資下降、民營企業家信心不足的問題，一些民營企業也對此感到困惑。我認為，信心是來自信念，來自價值觀。40年前，中國沒有民營企業，我們這一代民營企業家都是在改革開放中成長起來的，沒有改革開放就沒有我們今天的成就。民營企業家要認識到我們今天所取得的成功、我們所創造的財富，既來自我們自身的努力和付出，也來自中國改革開放的機會。民營企業家要感恩社會，主動為經濟和社會發展承擔責任、堅定信念，就有信心。



他表示，民營經濟已經占了中國經濟的半壁江山。為了保證民營經濟更健康的發展，“我建議國家要進一步完善各種經營主體平等競爭的環境，要進一步完善平等保護各種經濟主體的法律法規，只要平等保護、公平競爭，就能夠為民營企業發展增加信心。另外，我也希望，社會各界更多的理解和支持民營企業家，民營企業也是奮鬥出來的。”



李東生說，過去幾十年，我們一直非常努力地工作，我們要面對各種壓力和困難，民營企業一開始就要面臨完全的市場競爭，今天我們還要和跨國企業同台共戲。我們這一代人都有強烈的家國情懷，有責任和擔當，願意奉獻社會。不法經營、驕奢淫逸的只是極少數。



“我認為，中國的民營企業只有在中國這塊土地上才能成功，只有在中國成功才能走向世界。”



（中評社報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽 後援記者：海涵 實習記者：王若舟）

