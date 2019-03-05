匯聚政策合力 推動經濟持續健康發展

中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，實現高質量發展，需要培育形成經濟增長新動能，注重利用技術創新和規模效應形成新的競爭優勢。 中評社北京3月5日電／一年一度的全國兩會拉開帷幕，基於2018年下半年以來的一系列會議尤其是中央經濟工作會議精神判斷，預計穩就業、減稅降費、優化營商環境、培育新動能等方面工作將得到進一步推進。



經濟參考報發表國盛證券首席宏觀分析師，中國人民大學國際貨幣研究所研究員熊園文章表示，2月22日召開的中共中央政治局會議指出，實現今年經濟社會發展目標任務，要統籌實施好宏觀政策、結構性政策、社會政策，落實好積極的財政政策、穩健的貨幣政策和就業優先政策。要著力優化營商環境，培育壯大新動能，促進形成強大國內市場，推進脫貧攻堅和鄉村振興，促進區域協調發展，加強污染防治和生態文明建設，深化重點領域改革，推動全方位對外開放，更好保障和改善民生。



文章認為，就業不僅關係民生與社會穩定，也直接影響經濟增長，要把穩就業擺在突出位置。2018年7月底召開的中共中央政治局會議首次提出“六穩”，即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，其中“穩就業”位居首位。從已經落幕的2019年省級地方兩會來看，各地均強調要落實就業優先政策，總體來看有三大方向：一是重視高校畢業生、農民工、退役軍人、就業困難人員等群體就業工作；二是將就業和創業聯繫起來，大力推動創業帶動就業；三是強化職業技能提升，提倡運用“互聯網＋”等手段實現更加靈活的就業。



文章提出，進一步推進減稅降費。2018年四季度以來，減稅降費信號持續密集釋放，尤其是11月初召開的民營企業座談會傳遞出一個明確的信號，減輕企業稅費負擔。要加大減稅力度，推進增值稅等實質性減稅，而且要簡明易行好操作，增強企業獲得感。去年底舉行的全國財政工作會議指出，2019年要實施更大規模的減稅降費。將實行普惠性減稅和結構性減稅相結合，重點減輕製造業和小微企業稅收負擔，支持實體經濟發展。推進更為明顯的降費，包括清理規範地方收費項目，加大對亂收費查處和整治力度。在完善稅收制度方面，深化增值稅改革，構建更加簡潔、中性、公平的增值稅制度。



進一步優化營商環境，緩解小微企業融資難融資貴是重中之重。近年來，就如何深化“放管服”改革和優化營商環境，我國出台了一系列有針對性的政策措施，優化營商環境工作取得積極成效。不過，中國營商環境仍存在一些短板和問題，包括企業負擔較高，小微企業依舊融資難融資貴，審批難審批慢現象仍然存在，投資和貿易便利化水平有待提升等等。接下來，需要想方設法全面降低營商成本，建立公平開放透明的市場規則和法治化營商環境，繼續深入推進“放管服”改革。



促進新動能加快發展壯大，創新驅動是關鍵。中國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，實現高質量發展，需要培育形成經濟增長新動能，注重利用技術創新和規模效應形成新的競爭優勢。具體來看，加大製造業技術改造和設備更新，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設, 加快中國製造業數字化轉型，推動關鍵核心技術突破等，有望成為主要方向。



文章指出，展望2019年，全球政策料將共振趨鬆，中國宏觀政策則凸顯逆周期思維和底線思維。要上下同心、迎難而上，充分調動各方面的積極性和主動性，努力形成全局工作強大合力，努力實現最優政策組合和最大整體效果，以經濟社會發展的優異成績迎接中華人民共和國成立70周年。

