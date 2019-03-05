中評現場：政府工作報告涉港內容搶先看

媒體記者現場排隊等候《政府工作報告》（中評社 林艶攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議今天上午9時在人民大會堂開幕，聽取國務院總理李克強關於政府工作的報告。早上8點，中評社記者提前領到政府工作報告，其中涉港內容比去年多21字。除了去年在報告中提到的“一國兩制”外，今年報告還特別強調了“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治。



《政府工作報告》2019年政府工作任務部分中指出，我們要繼續全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事。全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政。支持港澳抓住共建“一帶一路”和粵港澳大灣區建設的重大機遇，更好發揮自身優勢，全面深化與內地互利合作。我們堅信，香港、澳門定能與祖國內地同發展共進步、一定能保持長期繁榮穩定。



去年的《政府工作報告》涉港內容指出，我們要繼續全面準確貫徹“一國兩制”方針，嚴格依照憲法和基本法辦事。全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政，大力發展經濟、持續改善民生、有序推進民主、促進社會和諧。支持香港、澳門融入國家發展大局，深化內地與港澳地區交流合作。我們堅信，香港、澳門一定能與祖國內地同發展、共繁榮。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援記者：海涵 實習記者：王若舟）







