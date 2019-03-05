從歷史新高看春運變化

中評社北京3月5日電／3月1日，為期40天的2019年鐵路春運圓滿結束，全國鐵路累計發送旅客4.1億人次，首次突破4億人次，同比增加2539.2萬人次，增長6.7%，全路日均運輸能力創歷年春運新高。



今年春運，鐵路部門在創造“歷史新高”的同時，也讓民眾有了更多的獲得感。一系列的溫馨、高科技服務，見證了智慧春運的發展與變遷。時至今日，從綠皮車到高鐵；從“一票難求”到“再也不用排長隊”的互聯網購票；從緩慢的人工檢票到以秒計算的人臉識別，一系列變化發生在春運裡。再加上新推出的自主選座、微信支付、接續換乘、候補購票等新舉措，進一步提升了旅客的出行體驗。



科技創新讓人們的出行之路變得更智能更高效，推動了春運的溫度和厚度。隨著科技與運力的發展，高鐵逐漸成為春運的主力，在春運路上，有了“陸地航母”保駕護航，我們體驗的不僅是安全通暢，更有“VR導航”“聰明廁所”“無人餐廳”“智能機器人”的優質服務，線上線下的便民舉措讓人們感受到了科技進步為便利出行帶來的好處。



從“走得了”到“走得好”，從“綠皮火車”到“高速鐵路”，春運見證著時代的變遷，同時也見證了我國各方面事業的長足進步。



來源：經濟日報 作者：常小態

