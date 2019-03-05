中評社北京3月5日電／植入心臟的支架斷裂了，山東的患者薛先生有點急，醫生讓他去國外放置一種藥物洗脫支架。這種支架在國內須要3年多的審批時間，仍在審批途中。出國去看病，他有點怵。



去年3月，博鰲超級醫院在海南自貿區開業，解決了薛先生的燃眉之急。醫院利用國務院賦予先行區的“國九條”優惠政策，通過“臨床急需通道”引進在國外臨床認證安全的藥品和器械，讓患者在國內接受手術。由中國科學院院士、上海中山醫院主任醫師葛均波主刀，薛先生植入了這種心臟支架。



第一例特許藍牙起搏器臨床應用、兩台特許人工角膜移植手術……博鰲超級醫院開業以來，開展了多項國內首例的治療，這是我國擴大醫療領域開放的一個縮影。



允許外籍醫生在華執業；審批權下放到省級；允許所有外資獨資辦醫，不限制70%的比例……開放的中國，不斷釋放吸引外資的積極信號。據不完全統計，2017年美國排行前20的頂級醫院，近半數涉足中國業務。



據國家衛健委統計，在我國境內註冊的外國醫師共1380名，來自61個國家。截至2018年1月，我國共有中外合資、合作醫療機構60家，以綜合醫院、專科醫院、門診部、診所等類型為主，主要分布於北京、天津、上海、江蘇等地。



境外抗癌新藥先行使用、提高藥品器械通關效率……上海發布擴大開放100條，藥品醫療器械進口樞紐口岸未來可期。健康醫療服務等重點領域的外資准入限制進一步放寬，北京市《關於擴大對外開放提高利用外資水平的意見》印發實施。從海南到上海到北京，全國各地醫療領域加快了開放步伐。



如今，越來越多的醫院更重視補齊管理和服務短板，推出一系列便民舉措，讓醫患關係更和諧。



擴大藥品進口，是藥監部門跑出的審批加速度。與2014年相比，我國2017年批准進口抗癌藥品上市的平均時間為111天，縮短309天。2018年4月，九價宮頸癌疫苗迎來了審批的“火箭速度”，從提出申請到獲批上市只有8天時間。



作為較早進入中國的跨國藥企之一，輝瑞拿到了我國第0001號GMP認證證書。得益於改革開放，輝瑞在中國的投資越來越多，目前已成為在華主要外資制藥企業之一。輝瑞中國國家經理苗天祥說，輝瑞將一如既往地支持中國醫改政策，不斷引進創新藥物，以患者為中心，運用全球醫療資源，為健康中國添磚加瓦。



對標國際標準，我國對289種仿制藥進行一致性評價，提高仿制藥水平。



深圳奧薩醫藥有限公司董事長徐希平說，擴大醫療領域開放後，中國藥企和外資藥企站在同一起跑線上競爭，實現了從跟跑到領跑的跨越。隨著國家一類新藥依那普利葉酸片和氨氯地平葉酸片先後上市，中國人的腦卒中風險將進一步降低。



勃林格殷格翰大中華區總裁兼CEO高齊飛表示：“近年來，我們欣喜地看到，中國制定和實施了諸多與國際接軌的政策，讓中國患者能夠更快更多地獲益於高質量的創新藥物，這也進一步實現了我們長期投資中國的承諾。”



健康是人類共同的話題。中國醫藥領域開放的大門不會關閉，健康中國迎來發展新機遇！



來源:人民日報 作者:王君平

