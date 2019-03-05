“無證明城市”是社會治理的重要“落子”

中評社北京3月5日電／2月23日，浙江省金華市舉行深化減證便民全面實施“無證明城市”啟動儀式，宣布今後在市域範圍內，政府機關、公共事業單位、服務機構不得要求群眾和企業提供由第三方權威部門出具的任何形式的證明材料。



又一個“無證明城市”的出現，讓義烏終於不再孤軍作戰。而這或許只是一個開始，先行試點城市的成功建設似乎也預示著，“無證明城市”已經具備了一定群眾基礎和實踐經驗，可以有更加廣泛的推廣和嘗試。



“無證明城市”並不是絕對“零證明”。金華市賦予“無證明城市”的核心內涵就是堅持“六個一律取消”，讓一些群眾、法人未持有的，但以往要求由市內第三方權威部門、機構開具、針對特定事項的具有舉證意義的蓋章類材料不再成為群眾的困擾，真正實現“減證便民”向“無證利民”的轉變。



簡單地說，就是以往群眾辦事可能需要到相關機構開具的各種證明，現在已全面取消，只需要辦事群眾提供本該自己具有合法憑證，如身份證、駕駛證、營業執照等，就可以直接前往政府機構依法依規辦事，群眾再也不用擔心一紙證明讓自己“跑斷腿”。



以“一刀切”的方式，斬斷“奇葩證明”“循環證明”的複生土壤，讓群眾辦事變得更簡單、更便捷，這應該就是建設“無證明城市”的初衷。為了讓初衷變為現實，金華市下大力抓好政府數字化轉型，大刀闊斧解決信息孤島、公共服務系統證明事項數量龐大等難題，通過整合、歸集、共享、開放公共數據資源，“數據共享”終成事實。



看上去並不複雜，但真正執行起來恐非如此，單就眾多數據的全域對接、共享，就足以令人頗感頭疼。這背後，我們能感受到地方黨委、政府加強社會治理實踐探索的擔當作為，更能感受到地方黨員幹部對“以人民為中心”發展理念的生動踐行。



沒有了煩人的證明，算是消除了群眾的一大“心頭之痛”，也讓社會治理水平再上一個新台階。應看到，推動數據共享的過程，其實就是打通社會治理“中梗阻”的過程。沒有了以往“家規”大於“法規”的困擾，群眾的獲得感和幸福感就會不斷提升，黨群、幹群關係自然更加融洽，由此撬動基層其他矛盾糾紛的解決不過只是時間問題。



社會治理，講究的是“落子有聲”、有的放矢，“無證明城市”的創建目前雖然只能算是起步，但應看到它的積極作用，也相信它一定會成為今後社會治理中極為重要的一枚“落子”。



來源:紅網 作者:史俊逸

