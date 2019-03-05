“新基建”為經濟增長提供新動力

中評社北京3月5日電／中央經濟工作會議把5G、人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設列為2019年經濟建設的重點任務之一。與傳統基建相比，新型基礎設施建設內涵更豐富，涵蓋範圍更廣，更能體現數字經濟特征，能夠更好推動中國經濟轉型升級。



經濟日報發表中國科學院科技戰略咨詢研究院王曉明、劉昌新文章表示，2019年，在中國宏觀經濟發展“六穩”的總基調下，新型基礎設施建設必將為新一輪經濟增長提供強勁動力。



新型基礎設施內涵更豐富



文章分析，第一，數字化基礎設施是新型基礎設施的核心。



以5G、人工智能、工業互聯網、物聯網為代表的新型基礎設施，本質上是數字化的基礎設施。隨著物聯網推動的萬物互聯，全球範圍的網絡連接終端數量大幅增加，數字技術與網絡技術相融合，生成的數據呈現指數型增長，雲計算、大數據、人工智能、物聯網、區塊鏈等新一代信息技術支撐的數字經濟進入快速發展階段。黨的十九大報告提出了建設數字強國的戰略目標，以新一代信息技術產業化應用為標誌的數字經濟，需要一套完整的數字化基礎設施作為支撐。2019年，是中國5G商業化推廣的元年，以數字化為核心的新型基礎設施建設將有力助推中國數字經濟的發展。



第二，傳統產業的數字化轉型是新型基礎設施建設的價值所在。



在供給側結構性改革的推動下，中國傳統產業面臨著轉型升級的迫切需求。而以數字化為核心的新型基礎設施建設，能夠為中國傳統產業的轉型升級提供有力支撐。



例如，中國傳統製造業的數字化轉型和智能製造的發展需要工業互聯網的支撐；中國新能源汽車和智能網聯汽車的發展需要能源互聯網、車聯網和智能化交通基礎設施的支撐；中國水、電、氣等城市公共基礎設施的數字化和智能化轉型需要城市物聯網的支撐；中國智慧農業的建設需要農業物聯網的支撐。與此同時，中國以人工智能為代表的數字化技術正在成為新型基礎設施的重要組成部分，為傳統產業的轉型提供技術賦能。



第三，傳統基礎設施的數字化改造是新型基礎設施建設的重點。



國家發改委在2019年的工作重點中提出，加強新型基礎設施建設，同時提出加強城鄉和農村基礎設施建設，以及能源、交通、水利等重大基礎設施建設。目前，中國傳統基礎設施建設已經進入成熟階段，為發揮投資的最大效能，在處理新型基礎設施和傳統基礎設施建設關係的時候，應該既將二者視為存量和增量的關係，同時也應注意到二者的融合和改造提升關係。



例如，5G的建設盡可能共用4G的鐵塔、光纜、電源、配套等設施；已經建成的高速公路網絡利用5G和數字化技術改造成“超級高速公路”；在已經建成的能源骨幹網絡基礎上，利用數字化技術實現分布式和智能化的能源系統升級；對城市的公共基礎設施進行數字化改造，讓傳統公共設施在保留自身功能的基礎上，實現空間、網絡和數字資源共享，完成基於數字化平台上的資源和功能整合。



助推中國經濟轉型升級



文章指出，新型基礎設施建設在中國新時期經濟發展建設中具有新的使命和特征，主要表現在以下三個方面：



首先，新型基礎設施建設為推進中國數字經濟發展奠定了新基礎。



數字經濟的發展，必須要有相應的數字化基礎設施作為基礎和保障。縱觀全球經濟發展歷史，已經完成的三次工業革命都是以相應時代的“新型”基礎設施建設為標誌和必要條件。例如，由蒸汽機推動的第一次工業革命，是以鐵路和運河建設為標誌和必要條件的；由內燃機和電力驅動的第二次工業革命，是以高速公路、電網建設為標誌和必要條件的；由計算機和通信技術推動的第三次工業革命，是以互聯網和信息高速公路建設為標誌和必要條件的。在全球進入第四次工業革命的初始階段，以新一代信息技術和以數字化為核心的新型基礎設施正在成為全球產業競爭和投資布局的戰略高地。中國第一次作為原發性國家，與發達國家一起站到第四次工業革命和數字經濟的同一起跑線上，大力推進新型基礎設施建設，既能發揮中國在頂層設計和集中建設方面的制度優勢，又完全符合國際經濟發展潮流下的國際貿易規則，為中國數字經濟發展奠定重要基礎。

