切實建設好融資基礎設施

中評社北京3月5日電／改變企業融資難、融資貴的狀況，打通民企融資“最後一公里”，需要夯實融資基礎設施建設，為民營企業貸款提效增信打造可持續的途徑。



經濟日報發表記者彭江評論文章表示，其實，某些金融機構不願意給民營企業貸款，並非因為企業身份歧視，而是與該金融機構出於防範風險的考慮有關。民營企業數量眾多，企業質量參差不齊，信用有優有劣，如何真實了解民營企業進而防範風險，對商業銀行確實是一個難題。出於資金安全考慮，防範市場上形形色色的騙子，銀行在發放貸款時，往往會降低放款效率，並要求企業提供必要的抵押物，以確保資金安全。如此一來，那些信譽優良、有發展前景的民營企業也因此遭遇融資難的局面。



文章分析，如何讓金融機構能更好地了解企業的生存經營狀況，解決信息不對稱的困擾？科學技術的發展提供了可能。隨著大數據、人工智能技術飛速發展，為金融機構真實了解企業提供了方便。比如，金融機構可以從稅務機關的納稅信息中了解企業是否偷稅漏稅、通過企業繳稅金額了解企業的真實經營狀況，從而為納稅誠信企業提供更便捷的貸款。除了稅收信息，市場監管、社保、海關、司法等數據信息，同樣有助於商業銀行真實了解申請貸款的企業。



需要指出的是，應從全局層面打造統一的信息服務平台，讓多部門多機構協同發力，將散落在各個行政部門中的信息孤島打通，讓信息實現跨層級、跨部門、跨地域互聯互通。除了政府部門要破除壁壘整合構建數據共享平台，金融機構之間也需要通力合作，實現信息共享。建設好統一的信息平台，給金融機構安上“火眼金睛”，從而讓市場中的“劣幣”無處遁形。如此，既可讓誠實守信的民營企業更方便地獲得貸款，又能實現金融機構與民營企業雙贏。



民營企業融資難、融資貴的另一個原因是信用相對不足。這就需要採取多種方式健全地方增信體系，更好地為民營企業融資增信。為解決中國小微企業缺少有效抵押物的狀況，2018年國家設立了國家融資擔保基金，旨在破解小微企業和“三農”融資難題。在未來工作中，應發揮國家融資擔保基金的引領作用，推動各地政府性融資擔保體系建設工作，積極引導各級融資擔保、再擔保機構為有效抵質押品不足但產品有市場、項目有前景、技術有競爭力的民營企業融資提供擔保增信服務。



只有建設好融資基礎設施，讓商業銀行更能看得清，信得過民營企業，企業融資難、融資貴的難題才有可能得到破解。

