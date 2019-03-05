高質量發展彰顯中國改革開放決心

中評社北京3月5日電／改革開放，是我們這個時代的主旋律，也是2018年不能忽視的關鍵詞。



經濟日報發表記者魏永剛評論文章表示，過去一年，我們繼續走向高質量發展。日前發布的統計公報顯示，中國國內生產總值比上年增長6.6%，經濟增速位居世界前5大經濟體之首，對世界經濟增長貢獻率在30%左右，仍是世界經濟增長的動力之源。



如果要探尋“速度”背後的“動力”，我們聽到的是激揚向上的“改革進行曲”，看到的是振奮人心的“開放新篇章”。高質量發展彰顯了我們改革開放的決心，也體現著改革開放的成果。



文章介紹，回首2018年，許多人都感受到了改革開放的澎湃動力。去年全國兩會之後，機構改革次第鋪開，開放大門越開越大。每一項改革開放的舉措，都讓人們收獲了實實在在的“獲得感”。



其中，審批制度改革讓人們感受到更多便利。一些不合法、不合理和不必要的審批事項和前置條件被取消，擴大下放了許多審批事項的範圍，內容相近的多個審批事項進行了合併，把一些事項轉變為政府內部協作事項。通過“減”“放”“並”“轉”和“調”等方面的努力，工程建設項目審批改革讓審批時間壓減一半，而工程進度大大加快。



新一輪的改革開放緊鑼密鼓地展開。



這一年，普通人從一項項具體改革措施中感受改革的“紅利”，體會改革的“便利”。稅費改革就是這樣一項大多數人都感受到了“紅利和便利”的改革。個稅改革讓每個納稅家庭得到了實惠。減稅降費成為激活市場活力的推動力，激發出市場主體更大的活力。



這一年，國家以改革促減稅，多舉措促降費，把目光聚焦在實體經濟上，在優化營商環境、降低企業負擔等方面，發揮著重要作用。



這一年，我們在開放中也邁出了新步伐。首屆中國國際進口博覽會吸引來世界各國的客商，無論是企業走出去，還是技術引進來，我們都感受到了切實的變化。貿易便利化在2018年也取得新進展，企業可就近自主選擇申報地點和貨物進出口口岸，通過時間大大提高，通過成本大大減少。我們在改革開放中堅定地走向世界。



文章最後說，又一個春天悄然而至。在今年的“兩會時間”，改革開放仍然是一個大熱詞，改革大潮仍將在這個春天演繹出動人的詩篇。

