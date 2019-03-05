林少春：大灣區建設將給三地帶來新機遇

兩會首場代表通道現場（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）廣東省委常委、常務副省長林少春代表在5日上午的兩會首場代表通道上就粵港澳大灣區建設回答了記者提問。



林少春指出，改革開放以來，粵港澳三地深化合作，港澳在廣東的發展中發揮了很重要的作用。像廣東的第一個外資企業、第一條合資的高速公路、第一個外資的五星級酒店，都是港澳企業投資的。據我們統計，累計到去年底，廣東引進外資超過4千多億美元，這裡面有60%以上是通過港澳地區投資或者是轉口投資過來的。港澳在廣東發展中不單帶來了資金，也帶來了市場化的管理理念。比如說像深圳通過公開拍賣來出讓土地的使用權，這就是學習港澳地區的做法來做的。所以說港澳是廣東發展的參與者、貢獻者，也是受益者。粵港澳大灣區的建設是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的。這個灣區的建設將會給三地帶來一個新的大的發展機遇。



他表示，就廣東而言，我們可以學習借鑒港澳地區，它們的經濟、國際化、市場化的程度很高，對外的開放度也非常高，這樣可以促進廣東深化改革，提升我們對外開放的水平，推動我們的投資更加便捷、貿易更加自由、要素流動更加順暢。同時，港澳地區的科技力量高端要素非常強，香港和澳門有四所大學在世界排前一百名，如果和廣東比較完整的產業體系結合起來，可以推動廣東產業的科技創新能力，實現高質量發展。



林少春說，對港澳地區來說，灣區的面積達到5.6萬平方公里，有7千萬人口，經濟總量接近1.6萬億美元，這麼大的經濟體，這麼大的市場，將會給港澳地區帶來新的發展機遇，也拓展它們的發展空間。廣東省高度重視粵港澳大灣區的建設，我們把它作為新時代改革開放的綱。李希書記、馬興瑞省長領著我們在推動規劃綱要的落實、重點推進規則的銜接，還有科技創新平台的建設、基礎設施的互聯互通、現代產業體系的優勢建設，還有合作走出去、對外的開放，還有在民生方面，為老百姓創造一個方便的環境。



林少春認為，以後我們將重點在規則方面推動連通、貫通、融通。比如說港澳地區城市管理的經驗很好，營商環境也是一流的。我們可以學習借鑒他們這些好的做法，拿到灣區內其他城市實踐，這樣就可以實現連通。港澳地區在投資貿易便利化、自由化方面也有好的做法、好的經驗，但灣區內的其他城市一下子做不到的，我們將會學習、細化研究、制定規則，爭取跟他們貫通起來。



林少春還談道，還有一個大家很關心的，灣區內的養老服務、醫療保障、職業資格的互認，由於三地的標準不同、管理方式不同，之後我們將會和港澳地區一起協商，爭取在這方面更多的融通。總之，粵港澳三地，只要我們有事多商量、有事好商量，一定可以實現合作共贏。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：薛寧婧）

