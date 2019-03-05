“土代表”黨永富談土壤防污

人大代表黨永富（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）兩會上有一位來自河南省周口市西華縣的農民代表，他叫黨永富，被人們稱為“土代表”。這個“土代表”在兩會首場代表通道上，給大家講了一個小故事。



他說，去年5月，內蒙古向陽穀的劉大成流轉了1.3萬畝土地種高粱，讓劉大成沒有想到的是，這片地是已經被污染的耕地，出來的高粱苗大片、整片枯死。帶著這一消息，我讓我們的技術員立即過去，不管劉大成有錢沒錢，都要幫劉大成治，每一寸土地都關係到我們國家的糧食安全問題，結果讓劉大成的土地恢復了健康，為劉大成挽回了經濟損失400多萬元。



黨永富表示，除草劑對土壤和環境的污染是世界難題，“我還幫助西華縣治理了70多萬畝土地，因此已經有十幾個國家和地區的專家學者到西華縣考察學習。從2005年起，我累計治理了被除草劑污染的農田2100多萬畝。2017年，我帶著我們研發的新材料到新疆巴裡坤縣，與河南省對口援疆辦開展科技援助，對於巴裡坤整縣的化肥減量，經過農業農村部評估，在化肥減量20%的情況下，糧食增產了8%，品質提升3個點，土壤也鬆軟了。耳聽為虛，眼見為實，各地在治理化肥對土壤與環境污染遇到問題的時候，可以到河南西華縣和新疆巴裡坤縣看一看，如果有農民朋友在遇到除草劑的土壤污染和帶來農田傷害的時候，可以找劉大成問一問。所以說，這些年我們在治理化肥農藥方面已經取得了很大的成就。”



他指出，習近平總書記講農業振興就要插上科技的翅膀，依靠科技的力量打好土壤污染防治攻堅戰，引領世界化學農業革命，引領世界化學農業轉型升級。中國人有技術、有信心，我相信可以讓中國農業衝出亞洲，走向世界。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：薛寧婧）





