馬克龍投書歐盟28國媒體倡歐洲復興

馬克龍 中評社香港3月5日電／法國總統馬克龍在歐盟28個成員國主要媒體投書，向所有公民主張“歐洲復興”。他說，歐洲處於關鍵時刻，英國脫歐是個教訓，為抵抗封閉和分裂，應以自由、保護及進步為解方。



英國正準備脫離歐盟，歐洲各國也將於5月選出新的歐洲議會議員，在此背景下，馬克龍以投書方式，向歐洲公民闡述他對歐洲的展望及具體建議，在歐洲領袖中是很罕見的舉措。



據中央社報道，這篇題為“為了歐洲復興”的文章預定於5日在各大媒體刊登，總統府艾里賽宮4日晚間先將22種語言版本上線。



馬克龍在文中表示，自第二次世界大戰後，歐洲的存在從未如此必要，也從未如此深陷危險，英國脫歐是歐洲危機的一個象徵，象徵歐洲沒能回應人民在當代世界劇變中對保障的需求；英國脫歐也是歐洲陷阱的象徵，謊言及卸責有可能摧毀歐盟，民族主義的封閉沒能提

出什麼好建議，這個陷阱卻可能威脅全歐洲。



他說，面對操弄，應堅守立場，銘記歐盟是項歷史性成就，現今也仍在保護歐洲人民，但要做的事還很多，因為“現狀”和“放棄”也是陷阱。



馬克龍表示：“我們正處在歐陸的關鍵時刻，必須一起在這個變動的世界中，重新在政治、文化上定義歐洲文明的形式。這是歐洲復興的時刻。”



為抵抗封閉和分裂，他提出自由、保護及進步為解方，做為歐洲復興的基石。



首先“自由”意味不受外國政權影響的民主自由，馬克龍提議創設“歐洲民主保護署”，在各成員國選舉期間對抗網路攻擊和操弄，禁止外國政權對歐洲政黨金援，制止網路仇恨言論及暴力。



“保護”與邊境有關，他建議重新檢視申根區，想加入的國家要盡到邊境管制的義務及責任，要實施一致的庇護政策；他還提議成立“共同邊境警察”及“歐洲庇護辦公室”，相信歐洲能同時做到遵守價值及保護邊境。