四部門聯手推進七項行動為科研人員減負

圖片來源：網絡 中評社北京3月5日電／4日，科技部、財政部、教育部、中科院4部門聯合召開“減輕科研人員負擔七項行動推進會”。會議充分肯定七項行動取得的階段性成效，在各部門各單位的共同推動下，針對不合理的項目申報、考核標準等相關科研管理制度與流程，陸續推出實施一系列措施，以小切口的具體整改舉措帶動改革取得大成效。



據介紹，減輕科研人員負擔七項行動是科技部、財政部、教育部、中科院貫徹落實習近平總書記在兩院院士大會上重要講話精神，深入推進科技體制改革政策落地見效的一項重要舉措。包括減表、解決報銷繁、精簡牌子、清理“唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項”問題、檢查瘦身、信息共享、眾籌科改七項行動。



記者從會上了解到，在減表行動方面，基本完成了各類報表的整合精簡，如國家重點研發計劃項目層面的36張表格精簡整合為6張，課題層面的21張表格精簡整合為5張。在解決報銷繁行動方面，簡化優化了預算執行程序和相關科研單位經費報銷流程及環節，自然科學基金委將直接費用中除設備費之外的其他科目預算調整權全部下放給依托單位。在精簡牌子行動方面，已完成對國務院部門批准建設和管理的31類5578個科研基地的全面摸底，研究提出了優化整合工作建議。在“唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項”問題清理行動方面，科技部、教育部等5部門組織國務院各部門、各地方基本完成調查摸底工作。在檢查瘦身行動方面，已建立跨部門統一的科技項目監督檢查工作年度計劃機制，嚴格將科技項目現場監督檢查的比例控制在5%以內。在信息共享行動方面，信息系統互聯互通、數據整合和專家庫建設等取得新進展，推行“材料一次報送制度”和無紙化監督。在眾籌科改行動方面，建立了面向社會公眾的常態化征集和處理機制。



中科院副院長相裡斌表示，中科院將發揮改革先行作用，從優化項目資金管理流程、減少評估檢查等中間環節、修訂管理制度、加強信息化建設等方面進一步深入推進減負行動。教育部副部長鐘登華表示，教育部將壓實各高校黨委的主體責任，堅決抓好減負行動在高校的落實工作，為服務經濟社會高質量發展作出新的更大貢獻。財政部副部長餘蔚平指出，各部門各單位要清醒認識減負行動的重大意義和工作的複雜性艱巨性，轉變政府科技管理職能，深化“放管服”改革，切實落實主體責任，加強溝通交流和經驗總結推廣，推動減負行動取得更大成效。



科技部部長、黨組書記王志剛指出，七項行動要解決的都是“硬骨頭”問題，要集中力量攻堅克難，一個山頭一個山頭地攻，確保專項行動繼續深入推進、目標順利實現、改革成效符合預期。



王志剛強調，工作中要把握核心要求。一是要把思想和行動統一到習近平總書記重要指示精神上來，以營造良好環境、多出成果為目標，堅持眼睛向內、自我革命，用改革精神和改革方法推進減負行動。二是要堅持小切口、大成效，七項行動“小事不小”，要瞄准政策落實中影響面廣的“小問題”，以小見大、切中要害，取得大的改革成效。三是要尊重基層首創精神，發揮科研人員主體作用，通過科研人員的廣泛參與，加強政策宣傳、推動改革落實、提升獲得感。四是要把七項行動與優化管理、提升科研績效相結合，不為減而減，通過改革出動力、出生產力。五是要推動減負成果制度化、長效化，防止問題反彈回潮，把已經實踐驗證有效的成果固化為工作制度、政策、規範和細則。六是要提高科研人員獲得感和滿意度，把科研人員方不方便、滿不滿意作為檢驗科研管理改革成效的重要標準，通過滿意度調查、第三方評估來讓群眾評價行動成效。



（來源：科技日報）