譚耀宗談“一國兩制”與大灣區建設

人大代表譚耀宗回答記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）全國人大常委會委員、香港民主建港協進聯盟會務顧問譚耀宗代表5日上午在兩會首場“代表通道上”回答記者提問時表示，香港在“一國兩制”下有很多有利的地方，希望加強跟大灣區各個城市合作。



香港在“一國兩制”下有很多有利的地方，有很多的好處，我們特區本身有自己的貨幣，我們有獨立關稅區，我們還可以有自己的司法體系、法律體系，我們現在已經打造成為一個金融中心、貿易中心、航運中心，還有一個航空的租賃。我們現在已經成為世界上經濟最自由的城市，所以我們擁有過去城市的位置，而且我們的專業服務也是和世界接軌的。如果你去融資、上市，就來香港；如果你想招商，可以到香港；如果你需要高端人才、先進的技術，也可以到香港來。我們的海上、空中，交通運輸的國際航線是最多的。所以這些都是我們有利的地方。



然後，我們希望加強跟大灣區各個城市合作。我們港區人大代表也準備向中央提出來，希望可以委任一批香港各界的精英代表，可以成為一個顧問團，為大灣區的發展提出意見建議，可以創新的、又可以落地落實的。去年，我們港珠澳大橋也已經通車，高鐵和國家整個鐵路網也已經連起來，大大縮短了距離，交通更加快捷、方便，所以我們就利用這個契機加強合作。



我們很多港人也希望到大灣區就業、創業、安居，當然大家希望可以有更多的就業方便，是不是可以減少交通費、稅務方面的負擔，有個配對的平台。青年創業方面可不可以統一資信平台，幫著青年就業、安居。港人也希望可以多一些港式的醫院，買房子居住的時候可以不受限制。我們現在開一個銀行的戶口也要跑到內地來，是不是香港也可以辦這個手續，開一個銀行戶口，開一個支付寶，這些我們都希望有更多的便利，做到人流、物流、資金流互聯互通加強，這樣我們一定有信心可以打造國際一流的灣區。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：薛寧婧）





