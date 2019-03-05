高開賢：大灣區是澳門千載難逢的機遇

人大代表高開賢回答記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）澳門特區立法會議員、澳門中華總商會理事長高開賢代表在代表通道上回答記者提問時表示，大灣區建設給予澳門了一個廣闊的發展空間和平台。



他表示，澳門地方小，人口少，大灣區建設可以給予一個廣闊的發展空間和平台。我相信這也是我們澳門市民所期盼的，這也是一個千載難逢的機遇，澳門也緊緊抓住機遇來融入國家的發展大局。



高開賢說，長期以來，國家給予澳門非常好的照顧，從解放初期開始，對澳門的物資供應長期不斷，也從不短缺。回歸之後，開放自由行，現在我們每年的遊客有三千多萬，回歸初期才是九百多萬；現在我們財政的盈餘累積已經有五千多億，在回歸初期的時候只有二十億。現在我們的GDP也排在世界前列。過去我們在拱北過關要用一個上午或者半天的時間，現在開車一分鐘、兩分鐘就可以過關。步行過關的時候，打一個指膜幾秒鐘就可以過去。



他表示，我們過去在內地投資要跑很多部門，要辦很多手續，也要蓋很多章，現在我們回歸之後，國家也給予我們CEPA等各方面的優惠政策，現在我們去辦手續的時候，也提供了一條龍的服務，手續簡便了很多。我相信，大灣區將來會令澳門更方便、更便捷，同時也讓澳門可以發展的更好。過去我們經常講祖國好、澳門好，現在我們也可以這樣理解，融入國家越深，澳門未來越好。



“我是來自商界的，我相信澳門商界也會積極地投入到、參與到大灣區的發展中。同時，作為一個代表，我也希望向澳門各地推廣宣傳有關大灣區的建設。我們也知道，大灣區規劃綱要剛出台，現在還有很多具體的事務需要落實。我相信，很多具體的措施也會陸陸續續出台。在這個過程中，我們作為代表也希望多聽各界的意見，把各界的意見建議收集，向國家建言獻策。希望我們能夠攜手，共同把大灣區建設好，把澳門建設好，讓‘一國兩制’在澳門實踐得更好。”



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：王若舟）



