大華網路報：蔡英文的對美承諾實現了嗎？

中評社香港3月5日電／大華網路報今天“點評”專欄說，四年前，蔡英文於競選期間訪美，做出了一旦當選，將穩定兩岸關係的承諾。相對於八年前，她也在競選時訪美，事後卻遭美方放話稱，不信任她的兩岸政策，成為其落選主因之一，她四年前所獲得的反應，就大為不同，完全過關，進而得以當選。



當時她在美國重要智庫CSIS安全與戰略研究中心演講表示，她“將在‘中華民國’現行憲政體制下，依循普遍民意，推動兩岸關係和平穩定發展”，又說，“我承諾建立具有一致性、可預測、可持續的兩岸關係”。至今經過兩年九個月事實的檢驗，她的對美承諾都沒有兌現。



“中華民國”現行憲政體制運用在兩岸關係上，毫無疑問是奉行一個中國原則的。因此，上世紀九十年代前期李登輝執政時，曾明確定位兩岸關係的政治性質是“一國兩區”，雙方當局是“一個中國、兩個對等政治實體”；謝長廷擔任高雄市長兼民進黨主席時，也曾致函廈門方面指出，高雄和廈門是“一國兩市”。



蔡英文上任，連從憲政體制產生的九二共識，都拒絕接受，更不會如李、謝那樣做出上述的兩岸關係定位。在兩岸失去了九二共識作為政治互信的基礎後，雙方原本的良性互動如海基、海協兩會的協商與合作機制，以及陸委會、國台辦的聯繫與互訪機制，全告停擺，也就根本談不上做到所謂推動兩岸關係和平穩定發展。



加上兩岸沒有政治互信導致對抗對立升高及台灣的外交挫折，蔡英文自去年五月以來，把台灣和中國、或“中華民國”和中國、進而為“中華民國台灣”和中國對立稱呼，形成未明說“兩國論”的實際“兩國論”，其實這都違背“憲法”、憲政體制對兩岸關係的政治定位，使得兩岸當局之間的互相敵視更加激化，完全和她向美國所描繪的願景，背道而馳。