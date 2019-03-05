騰訊控股收報346.80元，升幅為3.15%。 中評社香港3月5日電／外電報道指中美已近達成貿易協議，加上內地兩會召開，引起投資者對經濟政策的憧憬，吸引資金入市。內地兩市成交額再破萬億元人民幣，滬指升幅逾1%，刺激港股昨日一度升逾400點，但高位有阻力，29，000點得而復失。市場人士認為，由於業績期臨近，或觸發新一輪盈利預測下調，結果將不利大市。恒指昨升147點，報28，959點，成交升至1，491億元。



香港文匯報報道，值得留意的是，A股與港股在高位都遇上頗大阻力，港股見過29，241點的8個月新高，滬指最多亦升過3%，突破了3，000點大關，但在迫近3，100點同樣遇阻，收市只升1%。大中華投資策略研究學會副會長李偉傑指出，中美貿易談判的好消息，對港股的刺激作用已愈來愈微，因為市場早已消化有關利好，令A股及港股高位見回吐，大市的沽空金額也進一步向上。



沽空比率升破16% 兩月新高



他估計，恒指會在現水位整固，若內地兩會未有重大的刺激經濟政策宣佈，大市很大機會回軟，加上業績期臨近，或將觸發市場下調企業盈利的預測，結果將不利後市。港股昨日沽空額達240.55億元，另有約2，684萬元人民幣沽空，令大市沽空比率突破15%，升至16.2%，較上周五增加0.74個百分點，為逾兩個月高位。



李偉傑認為，現階段250天線仍是大市的重要防守區，28，300點左右有支持，向上仍有力挑戰熊證重貨區29，200點，但再上的空間已經縮細。

騰訊升3.2% 中移逆市跌2.7%



騰訊（0700）成為大市焦點，騰訊計劃加大電競投資，股價升3.2%報346.8元，單一股份為大市貢獻80點升幅，中資金融股也造好推高大市。不過，友邦（1299）及中移動（0941）則是拖低大市的主力，中移動突然轉換董事長，股價逆市跌2.7%。友邦一開市即創上市新高見79.85元，但80元遇阻力後全日回落0.6%。



同樣創新高後倒跌的還有熱炒股中國鐵塔（0788），該股曾升近4%，但午後公佈業績，業績令人失望，股價隨即回落，反跌2.1%，以全日最低位報收。瑞銀發表報告指，鐵塔去年業績不符預期，稅息折舊及攤銷前盈利（EBITDA）低於市場預期2.1%，雖然純利符合預期，但去年的資本開支加快，高達260億元人民幣，高於該行預估的210億元人民幣，最終使每股派息也低於市場預期。



憧憬有利好醫療政策出台，醫藥股普遍造好，石藥（1093）將分拆旗下公司回歸A股，股價大升4.4%，是表現最好藍籌。另外，沽空機構Emerson Analytics狙擊周黑鴨（1458），指該股誇大銷量及收入，去年純利料“發水”逾倍，該股實值只有2.4元，但周黑鴨未受影響，仍升2.5%，收報3.69元。