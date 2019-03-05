李克強作政府工作報告（全文）

李克強作《政府工作報告》（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）5日（星期二）上午9時，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李克強同志作政府工作報告。以下是報告全文：



各位代表：現在，我代表國務院，向大會報告政府工作，請予審議，並請全國政協委員提出意見。



一、2018年工作回顧



過去一年是全面貫徹黨的十九大精神開局之年，是本屆政府依法履職第一年。我國發展面臨多年少有的國內外複雜嚴峻形勢，經濟出現新的下行壓力。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全國各族人民以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，砥礪奮進，攻堅克難，完成全年經濟社會發展主要目標任務，決勝全面建成小康社會又取得新的重大進展。



——經濟運行保持在合理區間。國內生產總值增長6.6%，總量突破90萬億元。經濟增速與用電、貨運等實物量指標相匹配。居民消費價格上漲2.1%。國際收支基本平衡。城鎮新增就業1361萬人、調查失業率穩定在5%左右的較低水平。近14億人口的發展中大國，實現比較充分就業至關重要。



——經濟結構不斷優化。消費拉動經濟增長作用進一步增強。服務業對經濟增長貢獻率接近60%，高技術產業、裝備製造業增速明顯快於一般工業，農業再獲豐收。單位國內生產總值能耗下降3.1%。質量和效益繼續提升。



——發展新動能快速成長。嫦娥四號等一批重大科技創新成果相繼問世。新興產業蓬勃發展，傳統產業加快轉型升級。大眾創業萬眾創新深入推進，日均新設企業超過1.8萬戶，市場主體總量超過1億戶。新動能正在深刻改變生產生活方式、塑造中國發展新優勢。

