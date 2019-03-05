A股成交萬億　滬指企穩3000

股市走俏，股民在杭州一證券行關注股市行情。新華社／設計圖片 中評社香港3月5日電／傳中美月底簽貿協，兩會開幕，科創板規則出台。



香港文匯報報道，外電傳中美月底簽貿易協議，全國兩會揭幕，以及科創板規則正式出台，再為熾熱的A股行情添一把火，港股亦受惠曾升逾400點，升越29，000點關。昨日滬深兩市均高開高走，滬綜指幾乎觸及3，100點，全日收報3，027點，時隔8個月後再站上3，000點整數關口；深成指與創業板指分別升逾2%和3%，兩市總成交額再破萬億元（人民幣，下同）。有分析稱滬市後市看高至3，200點。



近日科創板系列文件密集出台，繼中證監發佈《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法》和《科創板上市公司持續監管辦法》後，上交所隨後發佈《上海證券交易所科創板企業上市推薦指引》，標誌科創板正式開閘。



上市眼“持續經營”



安永審計服務合夥人湯哲輝接受香港文匯報訪問時指出，科創板規則彰顯了資本市場對科創企業的包容性，註冊制試點亦將為科創板順利推出保駕護航。據其分析，就財務指標而言，以前A股上市要求“持續盈利”，現在眼於“持續經營”，關注企業的未來成長潛力，在五套上市條件中，只有一套涉及利潤指標，其他四套考核重點在於企業收入、研發投入或經營活動現金淨流入等，這些指標都適合對科創型企業進行評判。



湯哲輝透露，早在科創板徵求意見稿頒佈後，安永就相繼在上海、北京、蘇州等地，舉辦多場科創企業上市推介會，參會人數遠超預期，企業對科創板的適合行業、受理條件及審核標準等非常關注。



“從目前頒佈的正式文件以及指引等看，科創板體現了中國特色、符合國際慣例，將為IPO資金向實體經濟流動、提高中國企業直接融資比例等提供政策紅利。”湯哲輝預計，科創板將推動中國資本市場走向成熟、提升中國資本市場的國際競爭力，也將為中國金融支持實體經濟奠定扎實的制度基礎。



3200點關上蟹貨多



科創板加上兩會行情有力推動大市，加上外電有傳中美月底簽貿易協議，刺激昨日港股（見另稿）及A股齊升。截至收市，滬綜指收報3，027點，升1.12%；深成指升2.36%；創業板指升3.31%。兩市共成交10，466億元。北上資金淨流入約39.8億元，其中深股通淨流入45.64億元，但滬股通淨流出5.84億元。



湘財基金擬任基金經理任路分析，一方面滬指3，000點之上集聚了大量套牢盤，另一方面場外踏空資金也希望入市，由此形成籌碼交換，令市場波動加劇。



兩市行業板塊全線飄紅，券商板塊曾大漲超7%，最終升1.6%。貴州茅台市值短暫重回萬億元，但最終收跌近1%，市值回落至9，822億元。



興業證券指，隨全國兩會召開，政策預期有望持續發酵，MSCI宣佈將納入A股20%權重後，科創板IPO註冊管理辦法亦正式發佈，市場情緒積極，風險偏好提升，有望助推“旺春行情”更進一步。彭博引述耀才證券分析師黃澤航表示，上周資金和情緒面就把指數推上去 ，繼續放量的話或可達到3，200點。