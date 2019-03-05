韓柯出訪比一比　柯文哲：台北較多投資計劃

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 柯文哲接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨高雄市長韓國瑜3月將出訪中國大陸，而無黨籍台北市長柯文哲有沒有相關行程？柯文哲5日受訪時表示，扣掉市議會開議，7、8、9月可能颱風等，台北市長每年出國大概3次就緊繃了。至於韓帶回不少訂單，柯說，經濟形態不一樣，台北市基本上也沒在賣什麼農產品，我們去的訂單都比較是大企業的MOU投資的計劃。



柯文哲5日接受媒體訪問時，被問到韓國瑜即將在3月底出訪香港、澳門、深圳、廈門等中國大陸南方城市，為什麼柯市長沒有類似行程？柯文哲表示，因為我們每年固定要辦一次雙城論壇就吃掉一塊時間，老實講，當台北市長一年可以出國的次數大概3次就緊繃了，而且老實講7、8、9月他就不敢出國，因為每次颱風都要被叫回來，所以他想說就算了，7、8、9月不要出國，又扣掉市議會時間，實際上一年可以出國2、3次就很多了。



被問到韓國瑜出訪都能帶訂單回來，過去柯市長出訪怎麼沒有類似的動作？柯文哲解釋說，我們出去都是相關局長去，比較解決系統性的問題，像兩年前參訪印度、馬來西亞，回來後我們制定了“南洋北流計劃”，吸引馬來西亞與印度的研究生來台就讀，我們還是有做佈局工作。



柯文哲坦言，老實講，因為台北市基本上也沒在賣什麼農產品，所以我們去的訂單都是比較是大企業的MOU投資的計劃，而不是直接去買農產品，因為經濟形態不一樣，除了南洋北流計劃外，馬來西亞我們也辦了一次商展，這個產業局都有數據。