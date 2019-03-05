盧秀燕：補選是2020前哨戰　賴清德卯足力　

中國國民黨籍台中市長盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月5日電（記者 林谷隆）3月16日將舉行四席“立委”補選，中國國民黨籍台中市長盧秀燕5日表示，黨籍四位候選人都很著急，一直來敲輔選時間。台中、高雄、新北三位市長上次在台南“三子合體”後，國民黨謝龍介選情確實變好，但選舉絕對不能掉以輕心，因台南補選對前“行政院長”賴清德意義非常重大，有可能是賴參選2020前哨戰。賴卯足全力輔選，因選舉結果會連動到大選。



台中市長盧秀燕5日上午出席“2019台中市中等學校運動會”，並擔任開幕式主席。會前接受聯訪，媒體關注國民黨籍台中市長盧秀燕（燕子）、新北市長侯友宜（漢子）、高雄市長韓國瑜（禿子）近期“三子合體”幫“立委”補選的規劃。



盧秀燕表示，現在候選人都很著急，台南謝龍介選情算是蠻穩定，因下個禮拜就要投票了，這個禮拜是選前黃金週，彰化的柯呈枋、新北三重的鄭世維、金門的洪麗萍都非常著急，團隊一直都來敲時間，但是她與高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜真的都太忙了。



盧秀燕透露，三個市長的時間要兜在一起，真的很不容易，所以他們要盡量湊，再幫新北三重的鄭世維站台。如果湊不齊，就會分進合擊，三個市長會各自選擇適當的時機助選。



對於台南、新北三重過去都是比較偏綠，但是這次補選卻看到國民黨候選人民調領先，是不是韓流效應影響？



盧秀燕認為，這場選舉，不只是“立委”補選，也是2020前哨戰，非常具有指標意義，這也就是為什麼他們三位市長要在台南三子合體，稍微要花點心思的原因。國民黨在南台灣經營，不能只是高雄市長贏，也希望在台南的選舉成績能夠不錯，這是會連動到大選。



至於接下要如何幫彰化“立委”補選候選人柯呈枋輔選？有什麼神秘小物嗎？盧秀燕笑說，就是“送包子”，她之前曾經說過柯呈枋是一個最好的包子，尤其他選區的鹿港包子非常有名。