轟6進駐廣東逼近台灣　江啟臣：不樂見緊張

藍委江啟臣。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月5日電（記者 張嘉文）商用衛星公司ImageSat International昨天發布訊息揭露，共軍有4架轟6轟炸機前推部署到台灣當面的廣東興寧機場，這是數年來的第一次。對此，中國國民黨“立委”江啟臣今天表示，這象徵兩岸敵對態度並沒有因為兩岸目前政府作法而得到緩和，這樣的推進是不是代表兩岸的局勢升高？或是未來兩岸關係改善上可能不到矚光？這樣的緊張情勢升高他並不樂見。



根據民用衛星公司ImageSat International發布的圖片顯示，興寧空軍基地進駐4架轟6戰略轟炸機，該公司聲稱，這是近年來首度進駐。ImageSat的官方推特帳號特別指出：轟6轟炸機部署在離台灣海岸450公里處。



江啟臣今天在“立法院”受訪時對此表示，任何的軍事武器或攻防的布局，背後都是所謂的政治態度，我們都知道，現在各式各樣的武器移動性都非常強，所以關鍵還是在政治態度。



江啟臣說，這樣的動作是不是象徵兩岸敵對態度並沒有因為兩岸目前政府作法而得到緩和？這樣的推進是不是代表兩岸的局勢升高，或是未來兩岸關係改善上可能看不到矚光？我們再次呼籲，兩岸政府應該要設法對話，設法建立互信，也應該坐下來談，任何軍事上面的動作或是緊張情勢升高都不樂見，也不希望看到這樣情形，台海要和平跟繁榮。