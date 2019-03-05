港式茶餐廳的下午茶飲食花樣多(資料圖片) 香港的下午茶文化，追本溯源，土生土長的朋友或挖掘、研究香港民俗風情的學者一定有權威的、有根有據的說法。我們七十年代移居香港，只能憑個人的觀察和體驗，道及一二，覺得這下午茶實在很有趣，不但不斷地隨著時代和香港社會的經濟發展而處於演變之中，也漸漸地形成香港飲食文化的一大特色。



我最初理解和經歷過的是，工廠、寫字樓、報社的朋友，常在每天下午三點三就湊錢，打電話到附近熟悉的茶餐廳叫點心上來，無非是奶茶、咖啡、檸檬茶等飲料，加上三文治、西多士之類，一起讓餐廳送外賣。這也許就是香港下午茶最早的模式：在緊張忙碌的工作節奏間隙中，老闆睜一眼閉一眼，允許員工們在片刻中一邊呷香滑港式奶茶一邊談天說地，不知今夕何夕，實屬人生一大快事；也有不少老闆見屬下工作勤奮，能讓他銀子源源入袋，而且袋袋平安，開心之餘，作為獎勵職員的手段。反正所費無幾，博得好老闆的聲名卻也是劃得來的。飲食業的迅速發展，令香港的各式餐廳出盡八寶，力求一天十幾個小時的營業分分鐘都有客、有收入。於是花樣百出的港式下午茶應運而生。居然連鎖反應，各式不同食肆餐店的特別下午茶都應有盡有了。



先說這“下午茶”的時間。香港不同於內地白領的上班時間，內地的有些機構一到十一點半後就是中午休息時間，有的回到家吃午飯，有的在公司的食堂打飯或就餐。香港機構的中午休息吃飯時間則要遲約一個小時到一個半小時，即十二點半到一點，相同的大約也都給一個小時的時間，比如說一點到兩點，兩點就得回公司，開始下半天的工作了。那種以奶茶、咖啡加點心的西式化的“三點三”就看各個公司情況，有的還保持這習慣，有的也不怎麼興了。



但這類“下午茶”對香港酒樓、餐廳卻是產生正面影響和啟發的，促進了從顧客午餐後到晚餐前這一段時間冷清局面的新“開發”。具體的時間就是從兩點後到六點這一段“空檔時間”。在內地，六十年代有多年時間，因為“經濟困難時期”，缺糧食缺副食品供應，中午十一點半到近一點，午餐時間一鍋，想在遲一點的時間解決午餐，多時會撲空；餐廳服務員，下午也閒空得樂得拍蒼蠅；然富有美食天堂之譽的香港飲食界同仁，覺得這段“午後時間”太長了，非常可惜，於是希望繼續營業，能有多一點人來吃飯。首先是時間上的仔細考量，午餐的高峰期在中午十二時半到一時半，也有少數在一點到兩點，晚餐的高峰期是在七點半，在酒樓、各種餐店，裡面都是人頭湧湧，外頭排隊領籌輪候。下午茶最佳時間就是兩點到六點，這大概也是飲食業取得的共識吧！



下午茶自從有了酒樓、茶餐廳的“介入”後，慢慢就有了中茶和西茶之分。西茶比較簡單，咖啡、奶茶加點心，大眾化的茶餐廳或高檔一點的咖啡屋就是人們約會敘談的地點，而所謂中茶，地點則大多數是酒樓、各種有特色的餐廳了。比如一般的酒樓，早茶在若干點前結帳是較之中午茶便宜一點點，有不少茶客於是早餐和中餐一起吃的；而下午茶一般是從兩點開始，一直到三四點後。



下午茶的時間既有了大致規定，也慢慢地有共同的特色，既然一天三餐的營業變成四餐，這額外的“多撈”也就變得需要對顧客優惠了。

