英“疑歐”派為支持“脫歐”協議提出仨條件

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月5日電／英國“疑歐”派議員組成的歐洲研究組織3日經由《星期日泰晤士報》向首相特雷莎·梅提出支持退出歐洲聯盟協議的三個條件，顯示他們的強硬立場有所軟化。



頗具影響力的執政黨保守黨議員組織“1922委員會”主席格雷厄姆·布雷迪當天在《星期日郵報》撰文說，相信已接近打破“脫歐”僵局。



歐洲研究組織成員、保守黨議員邁克爾·湯姆林森披露，這一組織已為在議會下院表決中支持“脫歐”協議設定三個條件，即：英歐正在磋商修改的“脫歐”協議含有“表述清晰、有法律約束力的條約級別條款，毫不含糊地推翻”先前協議的文本；修改後的協議文本語言不能“簡單重申或重新解讀‘備份安排’的臨時性”，且英國檢察總長傑弗裡·考克斯同時修改法律意見，認定“備份安排”只會持續有限的時間；英歐雙方如果不能達成未來貿易協定，就商定一條“退出‘備份安排’的清晰、無條件路徑”。



特雷莎·梅去年11月與歐盟達成的“脫歐”協議今年1月在英國議會下院遭否決，主要原因是關聯愛爾蘭邊界問題的“備份安排”遭遇多方反對。歐洲研究組織是否決協議的其中一方，當時訴求删除可能讓英國永久滯留歐盟的“備份安排”。英首相隨後向議會下院承諾，將與歐盟磋商修改“脫歐”協議，為“備份安排”的臨時性提供具有法律約束力的保證。



路透社報道，歐洲研究組織領導人、保守黨議員雅各布·里斯－莫格近期立場鬆動，說不再堅持“備份安排”必須删除。



《星期日泰晤士報》報道，特雷莎·梅如果能滿足歐洲研究組織的三個條件，將同時獲得“疑歐”派和北愛爾蘭民主統一黨議員的支持。《泰晤士報》4日報道，歐洲研究組織部分議員對英首相能否滿足條件有疑慮。

