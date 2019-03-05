中評關注：大陸對台政策突出融合　推進統一

國務院總理李克強。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月5日電（記者 黃文杰）大陸第十三屆全國人民代表大會第二次會議上午九點在人民大會堂舉行開幕會，國務院總理李克強在對台工作報告，向來是研判兩岸關係的未來走向，拿去年人大工作報告對照的話，可以發現，去年凸顯台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇，今年這段文字省略，換成“堅決維護國家主權和領土完整，深化兩岸融合發展”，顯然警告民進黨政府意味濃厚，不要心存僥倖，採“聯美日抗中”根本不可行。



去年十三屆全國人大一次會議召開，時間在3月5日，大陸頒佈“惠台31條”政策之後，對台政策方針，可以感受大陸對台灣同胞到大陸學習創業就業與生活的照顧用心，今年台灣即將進入大選年，民進黨蔡英文為了順利拼連任，勢必激化台海與兩岸關係，大陸必須做出回應，畫出紅線。



首先，去年人大工作報告，對台工作大政方針，堅持一個中國原則，在“九二共識”基礎上推動兩岸關係和平發展，今年對台工作大政方針，首次納入“全面貫徹落實國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話精神”字句，堅持一個中國原則和“九二共識”，推動兩岸關係和平發展。



第二，去年工作報告，提到擴大兩岸經濟文化交流合作，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇，今年工作報告，只有提到深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作，呼籲兩岸同胞同根同系、同命相連，應攜手共創共享全體中國人的美好未來。



反對“台獨”部分，去年跟今年同樣都是絕不容忍任何“台獨”分裂圖謀和行徑，今年除了堅決反對和遏制“台獨”分裂圖謀和行徑，還重申“堅決維護國家主權和領土完整”，警告民進黨政府，也警告外國勢力不要想插手大陸與台灣共同追求與實踐統一大業。