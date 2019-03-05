港股破29200創8個月高位

港股昨日最多升429點，見29241點的逾8個月高位，破位後回吐，收市仍升147點，收報28959點。 中評社香港3月5日電／中美貿易談判盛傳即將達成協議，加上市場憧憬全國兩會會議出台刺激政策，港股跟隨A股先升後回，恒指高開42點後窄幅上落，最多升429點，見29241點的逾8個月高位，並突破29200點。惟大市破位後回吐，收市仍升147點或0.51%，收市報28959點。國指亦曾創去年6月以來高位，收報11575點，升68點或0.66%，全日成交1489億元。



香港商報報道，騰訊（700）全力撐市，高見348.6元，收報346.8元，升3.1%，貢獻恒指88點。其他重磅股個別發展，中國移動（941）易帥，股價收跌2.7%。友邦保險（1299）開市創79.85元新高後反覆回落，收報78.5元，倒跌0.6%；豐控股（005）無起跌。



中資金融股升勢持續，中國平安（2318）及建設銀行（939）收升1.2%。內房股發力，融創中國（1918）飆8.5%；中國恒大（3333）、佳兆業（1638）及合景泰富（1813）升逾半成；萬科企業（2202）及碧桂園（2007）升3.4%及2%。不過，券商股急升後回吐，廣發証券（1776）及中信建投証券（6066）倒跌1.3%及1.1%；中信證券（6030）及光大證券（6178）跌0.5%；華泰證券（6886）跌0.2%。



內地槓桿料適度增加



大行估計今天揭幕的人大會議，將公布下調經濟增長目標。摩根士丹利預計，內地今年經濟增長目標將會由過去兩年的約6.5%，調低到6%至6.5%。該行首席中國經濟學家邢志強認為，財政寬鬆將是重點，估計內地會推出1.6萬億元人民幣財政刺激方案，包括8000億元人民幣增值稅減免，及增加8000億元人民幣地方專項債發行，意味內地會容忍今年槓桿適度增加。



花旗則估計，內地政府將重申“穩健”政策立場，但不會定出社會融資規模或廣義貨幣供應M2的增長目標。而根據豐證券統計，以往香港和中國內地股市在“兩會”舉行後3個月內表現正面，其中工業、消費、電訊及基建等板塊表現較好。山水水泥（691）昨急升近18%，另外，個別內需股有追捧，創維數碼（751）和安踏（2020）均升4%。



估計29400附近有阻力



另外，中美兩國據報進入貿易協議最後階段，兩國元首峰會或於本月27日前後召開。綜合外電報道指，中美兩國的協議是將上次華盛頓中美貿易談判具體化。其中，中方將降低美國農產品、化工產品、汽車及其他產品的關稅或其他限制。



獨立股評人黃志陽認為，A股持續強勢，加上成交增加，令投資者憧憬其實牛市已來臨，從而帶動港股重越29000點以上位置，但估計在29400點附近有一定阻力。耀才證券研究部總監植耀輝稱，內地股市強勢，料繼續利好港股表現，惟近期A股升勢頗急，預料恒指後市仍會現調整，上望空間有限。



周黑鴨被狙擊 看跌34%



【香港商報網訊】沽空機構Emerson Analytics昨狙擊周黑鴨（1458），在報告中聲稱預測周黑鴨去年純利只有2.55億元人民幣，並稱該股只值2.4元，該目標價較昨日收盤價3.69元，有34.9%的下跌空間。不過，該股股價未受影響，昨收報3.69元升2.5%。



指增長有水份



Emerson指，去年第三季訪查內地中部地區（佔周黑鴨逾半收益），調查了524間店舖銷售情況，發現在河南及江西周黑鴨店的銷售量“被增長”28%。假設周黑鴨毛利率如公司報告的60%，以及其他成本數字是準確的話，相信去年實際利潤只有2.55億元人民幣，較公司預測的5.33億元人民幣少一半。



周黑鴨日前發公告稱，預期2018年股東應佔利潤下跌30%。以2017年度純利7.61億元人民幣計，2018年度純利約5.33億元人民幣。公告顯示，主要由於2018年原材料成本上升、門店經營利潤率下跌、自2018年4月起河北周黑鴨食品工業園投產的折舊、以及能耗成本上升等。