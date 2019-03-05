李克強：實施更大規模的減稅降費

十三屆全國人大二次會議首日現場（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）5日（星期二）上午9時，第十三屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行開幕會。國務院總理李克強同志作政府工作報告。在報告中，他指出，2019年，實施更大規模的減稅，明顯降低企業社保繳費負擔，確保減稅降費落實到位。



李克強表示，實施更大規模的減稅。普惠性減稅與結構性減稅並舉，重點降低製造業和小微企業稅收負擔。深化增值稅改革，將製造業等行業現行16%的稅率降至13%，將交通運輸業、建築業等行業現行10%的稅率降至9%，確保主要行業稅負明顯降低；保持6%一檔的稅率不變，但通過採取對生產、生活性服務業增加稅收抵扣等配套措施，確保所有行業稅負只減不增，繼續向推進稅率三檔並兩檔、稅制簡化方向邁進。抓好年初出台的小微企業普惠性減稅政策落實。這次減稅，著眼“放水養魚”、增強發展後勁並考慮財政可持續，是減輕企業負擔、激發市場活力的重大舉措，是完善稅制、優化收入分配格局的重要改革，是宏觀政策支持穩增長、保就業、調結構的重大抉擇。



李克強指出，明顯降低企業社保繳費負擔。下調城鎮職工基本養老保險單位繳費比例，各地可降至16%。穩定現行徵繳方式，各地在徵收體制改革過程中不得採取增加小微企業實際繳費負擔的做法，不得自行對歷史欠費進行集中清繳。繼續執行階段性降低失業和工傷保險費率政策。今年務必使企業特別是小微企業社保繳費負擔有實質性下降。加快推進養老保險省級統籌改革，繼續提高企業職工基本養老保險基金中央調劑比例、劃轉部分國有資本充實社保基金。我們既要減輕企業繳費負擔，又要保障職工社保待遇不變、養老金合理增長並按時足額發放，使社保基金可持續、企業與職工同受益。



李克強說，確保減稅降費落實到位。減稅降費直擊當前市場主體的痛點和難點，是既公平又有效率的政策。全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元。這會給各級財政帶來很大壓力。為支持企業減負，各級政府要過緊日子，想方設法籌集資金。中央財政要開源節流，增加特定國有金融機構和央企上繳利潤，一般性支出壓減5%以上、“三公”經費再壓減3%左右，長期沉澱資金一律收回。地方政府也要主動挖潛，大力優化支出結構，多渠道盤活各類資金和資產。我們要切實讓市場主體特別是小微企業有明顯減稅降費感受，堅決兌現對企業和社會的承諾，困難再多也一定要把這件大事辦成辦好。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：薛寧婧）



