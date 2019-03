分手後合照太美不舍得删?有辦法,把前任從照片上P掉就可以了。



國外最近出現一個新型在線服務Edit My Ex,收取一定的費用之後就可以幫你P掉合照上的前任,幫你留下一張美照。這樣的服務,你覺得怎麼樣?



試圖走出一段失敗的戀情可能會非常困難,尤其是當你發現自己最美的旅行照中都有前任的影子。儘管很多人都會不情願地删除這些數字記憶,作為“分手後淨化”儀式的一部分,但是有了這個名為Edit My Ex的新型在線服務,人們就不必再這麼做了。



顧名思義,如果有人想要從具有紀念意義的數碼照片中删除自己的前任,Edit My Ex就會替你將照片上的前任P掉,而保留其餘部分。你只需要將照片上傳到他們的網站,並且告訴圖像編輯專家你想要删除的內容,然後再支付8.99英鎊(約80元人民幣)的費用即可。在最多48小時內,你就可以取回一張無前任的照片。