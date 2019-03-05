滬指昨站上3000點　投資者需仔細辨別

中評社北京3月5日電／10465.5億元成交額！昨日，滬深兩市成交額再次突破萬億元，上證指數跳空高開盤中突破3000點，收盤報3027.58點，漲幅1.12%，深證成指、創業板指漲幅也均超2%，分別為2.36%、3.31%。



從盤面來看，隨著市場進一步逼空，普漲格局重現，3079只個股實現不同程度的上漲，不過在午後股指回落過程中，部分漲停個股出現開板以及衝高回落跡象，且伴有資金出逃，數據顯示，昨日，滬股通淨流出5.84億元，深股通淨流入45.64億元，但北上資金整體仍然淨流入39.8億元。分析人士指出，當前股指快速上漲過程中仍然存在不堅定籌碼，這也是市場中長期運行過程中由弱轉強必然經歷的一個階段。



需要注意的是，備受社會各界關注的科創板細則正式落地成為助攻滬指站上3000點的重要因素之一。更為重要的是，時逢兩會召開，各大機構使出渾身解數，備戰“兩會行情”。



安信證券指出，本輪行情在基本面上的主要支撐力量是全球市場風險偏好升溫以及社融大漲，但更重要的是市場情緒的逆轉和放大。從中期視角來看，這種情緒釋放在基本面上有著較為堅實的支撐。一方面，股市在低估值叠加長期回調背景下的上漲彈性會相當大。另一方面，壓制2018年股市的幾個重要因素在最近得到明顯緩解，催化了本輪行情。往後看，支撐股市上漲的幾個主要因素可能將得到延續，短期漲勢有望得以維持。



可以預料，伴隨著解套盤和獲利盤的增多，未來市場的震蕩壓力也將變大。業內普遍認為，市場將經歷從普漲向分化、從超跌反彈向價值重估轉變的過程。這就更需要投資者結合盤面變化和當前政策引導方向，仔細辨別個股的價值，從成長確定、具備相對估值優勢、產業符合國家戰略導向三個維度挖掘潛力個股的主線依然適用。



（來源：證券日報）