多地微調樓市政策　重點城市成交下滑

中評社北京3月5日電／2月，多地繼續因城施策，政策微調鬆緊並存，整體基調仍以“穩”為主。不過，受春節假期及三四線城市返鄉置業退潮影響，重點城市成交環比腰斬。



多地政策微調



鬆緊並存



證券時報記者梳理2月各地樓市政策發現，多地政策調整有鬆有緊，整體基調仍以“穩”為主。



在政策微調寬鬆的城市中，海口、西安、南京、常州、深圳等城市調降人才落戶門檻，海口發布引進人才住房保障細則，購房補貼最高6萬／年；南京積分落戶調整，房產每滿1平方米加1分，最高加90分。合肥、南京、青島等市下調房貸利率上浮比例；安徽阜陽在出讓土地的條件中取消了限價，房企可自行調整項目售價；北京取消企業之間存量非住宅買賣合同網上簽約要求。



與此同時，多地政策繼續從緊。其中，上海表示，今年要堅持房地產市場調控目標不動搖、力度不放鬆、保持調控政策的連續性和穩定性，堅決遏制投資投機性購房，著力穩市場、穩房價、穩預期；深圳指出，要做好穩房價、穩租金、穩預期工作；南京回應“房價突破限價”，並稱將繼續貫徹中央關於堅決遏制房價上漲的重要決策，堅持“房子是用來住的，不是用來炒的”定位，堅持房地產市場調控政策不動搖，力度不放鬆。



重點城市成交腰斬



價格漲幅回落



儘管政策整體穩定，但是受春節假期影響，樓市整體成交大幅下滑，重點城市甚至成交腰斬，成交價格環比漲幅則繼續回落。