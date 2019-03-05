為余天站台被卡？柯文哲：需要幫忙就去

柯文哲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月5日電（記者 鄭羿菲）針對幫民進黨三重區“立委”補選候選人余天站台一事，無黨籍台北市長柯文哲5日受訪時表示，這種事情都是幕僚在聯絡，可以我們就去幫忙。至於昨天砲轟民進黨“立委”羅致政因柯文哲在機場席地而坐是小題大作，柯文哲說，他只是比較率性，覺得旁邊沒人認識他，就坐下來滑手機，在桃園機場就比較收斂一點。



綠白關係讓人看得撲朔迷離，柯文哲日前表達，余天如果需要站台他就會去，就怕人家不讓他去而已，但昨天又批評羅致政質詢“外交部長”吳釗燮，甚至要懲處“外交部”代表處官員是典型的小題大作，stupid（愚蠢）。



柯文哲5日接受媒體訪問時，被問到有沒有可能與余天合作？柯文哲表示，這種事情都是幕僚在聯絡，通常都是幕僚講好說可以我們就去幫忙。媒體追問現在還沒談是不是代表余天顧慮民進黨？柯說，這個我們就不能替他們回答，都是幕僚在聯絡啦。至於是不是綠白合作有點困難？柯則指出，這個困難每天都有啊，所以他每次都說，大家方便就好。



被問到昨天在臉書上PO文感謝“外交部”代表處的官員，並表達民意代表應該把質詢的焦點放在公眾利益的議題上，而不是在“國會”殿堂關心他為何不使用貴賓室、手機插頭插在哪、坐在哪，典型的小題大作，stupid。柯文哲說，當然是他比較率性，去以色列想說沒有人認識他，想說沒人看到就坐下來滑手機，在桃園機場就比較收斂一點，他只是很務實的人。



媒體追問為何不解釋轉機只有短短不到20分鐘，坐下來充電也不會怎麼樣，柯文哲表示，就是這樣啊，他這個人就是看到插頭可以用就插上去，旁邊沒人認識就坐下來。



至於中國國民黨高雄市長韓國瑜被嗆是土包子，就舉辦土包子大賽，顯得較有風度，柯文哲笑道，他的個性就這樣啊，哈哈。