力阻美軍事干預委內瑞拉　俄表示願與美磋商

（圖片來源：網絡） 中評社北京3月5日電／俄羅斯聯邦委員會（議會上院）主席瓦蓮京娜·馬特維延科3日說，俄方將竭力阻止美國方面軍事干預委內瑞拉。



馬特維延科3日在俄羅斯首都莫斯科會晤委內瑞拉副總統德爾茜·羅德里格斯，告訴後者俄方將“盡一切可能”阻止美方軍事干預委內瑞拉局勢。



她說，俄方非常擔心美方會挑起事端、製造流血事件，以尋找軍事干預委內瑞拉的借口；俄方堅決反對干預其他國家內部事務。“我們知道非法推翻合法選舉所產生政府的後果，如伊拉克、利比亞和其他一些國家的經歷。委內瑞拉如今成為一些國家的試驗場，這些國家認可推翻政府……國際社會有責任阻止再次發生類似情況。”



馬特維延科說，俄方確信，委內瑞拉危機由美國政府“人為製造”，必須以政治手段化解。她歡迎委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅願意與國內所有政治力量對話的立場。



委內瑞拉議會主席、反對派成員胡安·瓜伊多1月23日宣布出任“臨時總統”，獲得美國等國支持。美方繼而強化對委制裁，聲稱不排除軍事干預的可能性，俄方指認美國政府和委內瑞拉反對派圖謀政變。



俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫2日說，就委內瑞拉局勢，俄方準備與美國方面磋商。



應美方提議，拉夫羅夫當天晚些時候與美國國務卿邁克·蓬佩奧通電話，主要探討委內瑞拉局勢。拉夫羅夫譴責美方以人道主義援助名義介入委內瑞拉局勢並威脅軍事干預。



拉夫羅夫說，俄方準備響應美方提議，就委內瑞拉局勢作雙邊磋商，但磋商必須嚴格遵守《聯合國憲章》規定的原則。



“只有委內瑞拉民眾才有權決定他們的未來，”拉夫羅夫說。



（來源：新華網）