去除“菊結構”高雄民政體系大換血

高雄市政府。（中評社 資料照） 中評社高雄3月5日電／中國國民黨籍高雄市長韓國瑜去年12月25日就職，除了上任之初的一級局處長派任，今天首度進行大幅人事調動；打破前市長陳菊任內的結構，尤其是涉及選舉、基層的民政體系，進行大換血。



高雄市經過縣市合併改制後，目前共有38個行政區，民進黨在高雄執政20年，陳菊也執政12年，留下盤根錯結的結構。市府今日發布人事異動，表示為了考量新市府新氣象的願景，配合韓國瑜市長大步向前施政方向，讓人才適才適所，不分顔色全力以赴為市民服務並定位為解決問題的團隊出發，期待在新人事各就各位後，同心打拚，落實市長“打造高雄、全台首富”的目標。



相關人事調整如下：



民政局副局長駱邦吉及鼓山區公所區長鄭明興調任本府參議。



本府參議袁德明調任民政局副局長。



參議林福成調任鼓山區公所區長。



甲仙區公所區長李惠寧調任旗山區公所區長。



左營區公所區長胡俊雄調任大寮區公所區長。



大寮區公所區長施維明調任鳳山區公所區長。



茄萣區公所區長邱金寶調任橋頭區公所區長。



橋頭區公所區長陳振坤調任燕巢區公所區長。



燕巢區公所區長陳興發調任林園區公所區長。



湖內區公所區長吳進興調任路竹區公所區長。



路竹區公所區長王耀弘調任鳥松區公所區長。



鳥松區公所區長劉文粹調任旗津區公所區長。



殯葬管理處長蔡翹鴻調任仁武區公所區長。



杉林區公所區長鍾炳光調任美濃區公所區長。



三民區第二戶政事務所主任吳淑惠調陞左營區公所區長。



旗津區公所區長吳永揮調任楠梓區公所區長。



三民區公所副區長鄭美華調陞茄萣區公所區長。



前鎮區公所主任秘書薛茂竹調陞湖內區公所區長。



六龜區公所主任秘書許烱華調陞甲仙區公所區長。