郭樹清：中美金融領域開放可達一致

銀保監會主席郭樹清回答記者提問（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月5日電（中評社報道組）5日上午，中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清回答記者提問時表示，在金融領域的開放，中美雙邊是完全能夠達成一致的，雖然現在可能還有一些小的分歧，但是問題不是太大。



黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們的改革開放，金融領域的改革開放不斷邁出新步伐，取得了很大成績。特別是去年以來，大家都知道，習總書記在博鰲亞洲論壇上再一次提到，加快金融業的對外開放，對外開放重大舉措要宜早不宜遲，宜快不宜慢。所以從銀行保險角度我們就研究推出了15條措施，現在基本落地。去年新批了很多外資銀行、保險公司，有些是法人機構，有些是分支機構，直接進入中國市場，已在的機構也擴大了業務範圍，今年還會繼續推進。



大家知道，最近中美雙邊貿易談判里邊有六個方面取得了實質性突破，包括技術轉移、知識產權保護、非關稅壁壘、農業、服務業、匯率，服務業和匯率與金融關係很大，進展是實質性的，我想還會進一步擴大開放，這是毫無疑問的。由於我沒有具體參加這個談判，不能告訴你們具體的內容，但是可以肯定的是，在金融領域的開放，中美雙邊是完全能夠達成一致的，雖然現在可能還有一些小的分歧，但是問題不是太大。為什麼這樣說呢？



首先，改革開放40年以來，十八大以來的6年來，都是我們主動開放的，是中國金融自己發展的需要，中國經濟發展的需要。



第二，中美雙方在金融業方面，無論是銀行、保險還是證券，實際上我們過去的交流交往是非常多的，雙方業界都是非常熟悉的，包括中央銀行也是很熟悉的。



第三，過去有一些東西存在誤解，誤解是完全可以消除的，比如美國政府的一些官員，包括特朗普總統，指責中國操縱匯率、推動人民幣貶值來獲得競爭優勢，這是沒有的事情。大家知道，我們一直在維護人民幣匯率穩定，我們沒有把匯率作為一個貿易競爭的工具，讓它貶值去贏得競爭優勢，這是美國財政部的定義，按照這個定義，中國沒有匯率的操縱。所以這個問題一解釋，我想大家都會明白。所以我想接下來的談判，達成共識是比較容易的。



我們執行落實這些協議，也是非常有把握的。香港的銀行、證券、保險在內地已經有很多發展，我相信他們能夠大有作為。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：海涵 實習記者：薛寧婧）









