機器人將“上崗”參與“中國天眼”運維

中評社北京3月5日電／全國政協委員、貴州省科技廳副廳長林浩透露，在“中國天眼”正式投用後，一批機器人將“上崗”，參與日常運維。與此同時，在“中國天眼”核心區，也將裝上安防智能系統，以實時對電磁干擾進行監測和預警。



據悉，“中國天眼”將於9月底完成國家驗收，涉及工藝、檔案、設備等方面。目前，在最為關鍵的工藝系統，16個驗收指標中，靈敏度、指向等12個指標已滿足或超過國家驗收標準。去年，貴州本土大數據企業易鯨捷牽手“中國天眼”，為FAST早期科學數據中心提供核心數據庫支撐。為了加強對“中國天眼”電磁環境的保護，貴州還成立了專門的保護法庭，出台了新管理辦法，規定在30公里寧靜區內，違規處罰最高達20萬元。截至目前為止，“中國天眼”共發現脈衝星55顆、優質脈衝星候選體80顆。



林浩說，為了確保“中國天眼”在正式投用後的良好運行環境，經和科技部反覆溝通，貴州省科技廳提出“幫助FAST構建整個智能運維體系”的總體構想，並得到了科技部的大力支持。目前，針對科技部擬定的“重大科學基礎設施FAST運行維護作業機器人系統”重點研發計劃，FAST運維單位正在牽頭開展可行性方案編制，並將吸納國內相關行業領域的優勢團隊共同參與項目申報和實施。



根據要求，針對FAST在激光靶標、索驅動鋼絲繩與滑車、饋源接收機、液壓促動器、環境監測與整治等運行維護需求，將研製系列化運行維護作業機器人及支撐系統，實現大坡度及高落差下球反射面的激光靶標維護、坡面植被清理、干擾自動檢測、周界安防等作業。“中國天眼”核心區周界安防智能系統，也將實現多個入侵事件識別和定位功能。林浩表示，項目實施後，國家將安排不低於5000萬元的專項經費，貴州省科技廳也將根據有關政策予以匹配支持。機器人的“上崗”，將發揮人工維護所不能達到的精度，屆時，FAST運行環境將得到極大改善，運行維護將更加智能高效。



（來源：科技日報）