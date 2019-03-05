上交所：科創板發行上市審核系統就緒

中評社北京3月5日電／上交所3月4日披露，3月1日，上交所通過會員專區向各保薦機構發布通知，科創板發行上市審核系統已完成開發測試工作，系統準備就緒。自3月4日起，各保薦機構可向上證所信息網絡有限公司申請科創板發行上市審核系統EKey證書，用於科創板發行上市審核系統登錄和相關業務辦理。



對此，有券商投行人士認為，這很可能意味著，有意登陸科創板的企業雖然目前暫時還不能立刻遞交上市申請材料，但可能等待的時間不會太長，特別是那些準備時間較長、規範成熟的項目，可能很快就可以申報。



此外，中國證券報記者從涉及科創板業務的券商人士處獲悉，上交所科創板股票上市委員會也在籌備之中，估計到3月下旬能確定人員名單。



投行學習制度規則



中國證券報記者從券商投行人士處獲悉，上交所3月3日發布《上海證券交易所科創板企業上市推薦指引》和《上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答》後，多家投行正在組織相關人員集中學習，備戰即將到來的科創板企業申請潮。



投行人士表示，接下來會根據上交所最新發布的文件，與相關企業溝通修改部分申報材料內容，短期內可能不會立即提出申報。



“此前，就科創板企業上市推薦、申請和審核過程中的許多問題，我們也與交易所溝通過。這次是一次性得到確認。在學習後，我們會根據要求完善申報材料。”華東某券商投行項目負責人表示，對於科創板，無論券商還是企業目前都是新手。個別企業表示寧願稍微等一下再申報，以觀察情況，進一步明確科創板對上市企業的要求。



根據《上海證券交易所科創板企業上市推薦指引》，保薦機構應當按照科創板定位要求，準確把握科技創新的發展趨勢，重點推薦下列領域的科技創新企業：新一代信息技術領域、高端裝備領域、新材料領域、新能源領域、節能環保領域、生物醫藥領域、符合科創板定位的其他領域。