2020年：特朗普單挑民主黨群英？

2日，在紐約，聯邦參議員伯尼·桑德斯參加支持者集會，為總統競選造勢。新華社發 中評社北京3月5日電／3月4日，美國科羅拉多州前州長約翰·希肯路伯宣布參加美國2020年大選，這是民主黨的第14位總統競選參選人。而2016年大選時突然走紅的伯尼·桑德斯也在剛剛過去的周末開始競選集會。面對“下餃子”一樣的民主黨競選情勢，在共和黨內沒有任何挑戰的美國現任總統特朗普穩坐釣魚台，稱他2020年連任前景“穩了”。



民主黨參選人數或創下歷史紀錄



雖然長期被貼上“無黨派”的標簽，但桑德斯自2月中旬宣布參加選舉以來，已經成為目前最炙手可熱的民主黨人。美媒稱，桑德斯在正式參選的第一天就籌得600萬美元競選經費，讓黨內對手望塵莫及。在3月2日的首場競選活動上，桑德斯猛烈抨擊特朗普，稱對方是“美國現代史上最危險的總統”。



桑德斯還特意強調自己的平民背景，稱自己的父親當年為逃避納粹屠殺而來到美國，“他沒有能給我數百萬美元造賭場、豪華大樓和鄉間俱樂部”，直到母親去世，桑德斯仍然住在政府專為低收入群體提供的廉租房內。桑德斯強調，他不會像特朗普一樣，動輒讓政府關門，讓80萬聯邦雇員失去生活來源。



對於民主黨來說，2020年大選是近幾十年來最重要的一場選戰。如果特朗普得以連任，不僅經濟、移民、氣候變化、多邊貿易等重大內外政策將不可避免地“保守化”，就連民主黨自身能否保持團結都成問題。面對危機，民主黨陣營雖然一致對外，但內部也是山頭林立。從國會眾議長佩洛西為首的建制派，到推出“綠色新政”的29歲新星科爾特斯，再到“非傳統民主黨人”桑德斯，民主黨陣營目前可以用“群龍無首”來形容。



雖然已經有14位民主黨人宣布參加2020年大選，但特朗普最強大的對手可能還未登場。他們分別是2016年大選時民主黨候選人希拉里和奧巴馬的搭檔、前副總統拜登。美國民調顯示，在不考慮希拉里的情況下，拜登在民主黨選民中的支持率高達28.8%，比桑德斯高出10個百分點。2月26日，拜登表示，自己的家人都希望自己參加2020總統選舉，自己“很接近”做決定了。美媒稱，拜登參選的可能性極大。家人一直是拜登競選的重要考慮因素，2016年拜登放棄大選正是因為兒子的去世。