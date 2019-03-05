韓國瑜將訪陸　黃昭順：卡韓就是卡高雄！

藍委黃昭順。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月5日電（記者 黃筱筠）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜本月22日至28日將出訪大陸，並強調此行是城市間的經濟文化交流，“請陸委會放心。”國民黨“立委”黃昭順上午在“立法院”受訪說，“卡韓就是卡高雄”，韓也說了中央職權絕對不會碰，韓很清楚自己扮演的角色，陸委會的表現與之前也都不同，可能之前“農委會”表現讓他們有所警惕。



至於韓國瑜昨日在兩岸小組會議上的談話照稿念，是否有陸委會壓力？黃昭順說，可能是韓國瑜之前到新加坡、馬來西亞發現有很多狀況，因此要到大陸要更加小心翼翼。



對於韓國瑜將訪問大陸，陸委會4日晚間表示，政府向來支持兩岸對等尊嚴、符合規範及不涉任何前提的交流往來，也願意與地方政府共同攜手拼經濟、增進民眾福祉。



韓國瑜照稿念，是否有陸委會壓力？黃昭順表示，也不是，可能是韓國瑜之前到新加坡、馬來西亞發現有很多狀況，因此要到大陸要更加小心翼翼。但過去前高雄市長陳菊、前台南市長賴清德、無黨籍台北市長柯文哲都去過大陸，“未來這個路怎麼走，是蔡英文要告訴大家”。



是否韓國瑜去中國大陸會說一中各表？黃昭順表示，我們很期待，我們態度很清楚，就是堅持九二共識、一中各表，這個沒辦法改變。



民進黨“立委”鄭運鵬對於韓國瑜出訪大陸表示，只要是對於合法的兩岸之間訪問，在合法情形下每位首長都有法律界線，兩岸人民關係條例從馬英九執政到現在，也沒有太大改變，應該要遵守才是首長風範。